Mentone, sono cinque le classi che beneficiano del sistema "Orchestre à l’école"

Istituito nella scuola elementare Saint-Exupéry nel 2017, il dispositivo Orchestre à l’école si è esteso successivamente ad altre scuole. Per questo motivo, con i suoi cinque dispositivi e gli oltre 150 studenti coinvolti nel concetto Orchestra a scuola, Mentone è la città più dinamica del dipartimento delle Alpi Marittime su questo argomento.



Questo dispositivo è realizzato nell'ambito di una partnership tra la Città di Mentone, il conservatorio comunale di musica, l'Istruzione nazionale e diversi partner finanziari Mentonesi: il Crédit Mutuel, l'associazione Asilo e orfanotrofio, il Rotary, il Lions club, il Lions club Riviera-Vallée de la Roya e il Soroptimist.



L'obiettivo di questo progetto educativo e culturale è quello di fare musica con i suoi compagni di classe e la sua padrona per due anni, sotto la guida di professori volontari del conservatorio. Il suo scopo è far nascere la consapevolezza del genio collettivo, spiega Paul-Emmanuel Thomas, direttore dell'istituzione. È uno strumento educativo all'ascolto di sé e degli altri, che permette al bambino di portare la sua voce in mezzo agli altri e di trovare il suo posto in mezzo agli altri. Con gli insegnanti abbiamo scelto l'oralità come strategia di apprendimento. Il mimetismo è più concreto della lettura di una partitura che li obbligherebbe a seguire corsi di formazione musicale. »



Questa avventura collettiva permette al bambino di vivere una vera vita di squadra mentre impara a manipolare uno strumento, a riconoscere i suoni all'orecchio per riprodurli, a ripetere lo stesso gesto, ecc. Da parte loro, gli insegnanti di musica sperano di trasmettere il gusto della musica, del lavoro e quello di vivere pienamente felici in un'orchestra.

Per fare questo, il conservatorio presta uno strumento a ogni studente e insegnante. Durante l'ultimo anno scolastico, il parco strumentale ha dovuto essere completato a causa dell'aumento del personale di alcune classi. Così, l'8 gennaio, alla scuola Saint-Exupéry, trombe, tromboni e boccagli sono stati consegnati agli alunni della terza elementare e ai loro insegnanti, Céline Bentz e Damien Mathieu, alla presenza del sindaco, Yves Juhel, accompagnato da Sylviane Royeau, vice delegata all'istruzione, Carmearrasa, Consigliere comunale incaricato della sotto-delegazione Cultura, di Paul-Emmanuel Thomas, direttore del conservatorio, e dei rappresentanti dei diversi partner.