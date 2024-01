Bilancio 2023 e progetti per l'anno in corso: Roquebrune Cap Martin vede rosa

Nonostante le difficoltà di bilancio, con una riduzione di quasi un milione di euro nei finanziamenti statali, il comune ha mantenuto la volontà dichiarata di controllare la tassazione senza aumentare le imposte locali, continuando così a investire attraverso l'autofinanziamento .

Patrick Cesari ha inoltre ribadito l'importanza dell'azione sociale, evidenziando il ruolo cruciale del servizio di convivialità , delle iniziative contro la violenza intra familiare e del sostegno all'housing sociale.

Verrà data priorità all’acquisizione preventiva di terreni da dedicare all’edilizia sociale o ad acquirenti attivi per la prima volta, anticipando così le future esigenze abitative per attrarre e trattenere una popolazione attiva.

Sono stati evidenziati i punti salienti del 2023, tra cui la celebrazione del centenario del Monumento ai Caduti, del Municipio, la creazione dell'Associazione dei Veterani e dei Combattenti della Resistenza e la creazione della Lira Roquebrunoise, la commemorazione dell'8 maggio in cui i bambini sono stati invitati a condividere il dovere della memoria insieme a insegnanti, genitori e rappresentanti eletti, gli omaggi resi a personalità illustri come Romain Gary e Simone Veil.

L'anno 2023 è stato segnato anche da importanti traguardi come l'abbellimento del centro cittadino, l'ottenimento del marchio "Città attiva e sportiva", la classificazione della chiesa di Santa Margherita come monumento storico, il rinnovo della convenzione con l'ONF e il Principato di Monaco per la preservazione del Mont-Gros.

Sono stati annunciati progetti ambiziosi per il 2024, tra cui la creazione di un'area marina protetta sulla spiaggia del Golfe Bleu in collaborazione con le parti interessate, un pattugliamento marittimo per quest'estate, la conclusione dei lavori sull'avenue Jean-Jaurès nel prossimo marzo, la la costruzione di un gruppo scolastico di 14 classi, di cui 2 classi aggiuntive in sostituzione della scuola in spiaggia, a partire da marzo, l' apertura di spazi dedicati agli operatori sanitari di fronte al Municipio e a Saint-Novel, durante il periodo estivo, nonché la creazione di un Passeggiata verde di 1,6 km .

Il Sindaco ha espresso gratitudine al tessuto associativo locale e ha elogiato gli sforzi comuni volti a valorizzare il patrimonio cittadino. Ha reso omaggio alla Polizia municipale per il suo impegno quotidiano sul territorio, tra la popolazione, le scuole e i commercianti.

In conclusione, il Sindaco ha sottolineato l'importanza cruciale di sensibilizzare i giovani riguardo al nostro patrimonio , incoraggiando il loro coinvolgimento nell'adozione dei monumenti e la partecipazione ad eventi culturali come Lecture en fête. Quest’ultimo punto si inserisce in un approccio più ampio volto alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La firma di un accordo per la gestione del sito Eileen Gray/Le Corbusier illustra questa dinamica.