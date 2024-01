Grimaldi Forum Monaco, un bilancio 2023 positivo e prospettive da record

Il 2023 è stato un anno fiorente con 115 eventi e livelli di partecipazione eccezionali. Con 15.000 partecipanti per AMWC, 25.000 visitatori per Top Marques, 10.500 visitatori per Luxe Pack e 11.300 appuntamenti d'affari per Les Assises, alcuni dei clienti ricorrenti del GFM hanno persino battuto tutti i loro record. Un'altra performance, la grande mostra estiva Monet in piena luce ha accolto 120.000 visitatori in meno di due mesi, un punteggio storico. Alla fine del 2023, il Grimaldi Forum conferma un fatturato pari al 90% di quello del 2019, il suo miglior anno.

Oltre ai suoi soliti clienti, quest'anno il Grimaldi Forum attira nuovi clienti come il concorso di moda sostenibile Junk Kouture (febbraio), l'asta Moretti Fine Arts, l'evento sportivo Padel Best Expo (avri) e il Convention SLB Digital Forum (settembre). Il 2024 vede anche il ritorno di eventi come Ever Monaco (novembre) e la seconda edizione del Forum del Lavoro a febbraio. Con un fitto portafoglio ordini, il Grimaldi Forum vanta già un fatturato 2024 superiore al suo anno di riferimento 2019! Inoltre, il Centro è stato appena nominato dai famosi World Travel Awards nella categoria Europe’s Leading Meetings & Conference Centre 2024. Le votazioni sono aperte da giovedì 4 gennaio fino al 4 febbraio e tutti possono votare! (CLICCA QUI PER VOTARE )

Una soddisfazione per il Grimaldi Forum Monaco e per tutti i suoi partner, al primo posto dei quali si trova naturalmente il Governo Principesco e CMB Monaco, che ha rinnovato questo 9 gennaio, per la diciannovesima volta, la sua convenzione di mecenatismo con il centro congressi. È una partnership storica, tra due entità che condividono gli stessi valori, e quest'anno continuano un nuovo progetto comune nel campo della Responsabilità Sociale a favore dell'Associazione Monaco Disease Power (vedi allegato).

La RSI, una priorità

Dopo aver ottenuto nel 2023 la sesta certificazione ISO 14001 e la primissima certificazione ISO 20121, il Grimaldi Forum si inserisce in un quadro di miglioramento continuo e prosegue i suoi sforzi su numerosi progetti ambientali, sociali e solidali. Tra questi, la messa a disposizione di una giornata di tempo di lavoro per dipendente per condurre un'azione solidale, l'ecoprogettazione delle sue esposizioni, la perennizzazione del telelavoro e l'attuazione della flessibilità oraria, o ancora la lotta contro lo spreco alimentare e la precarietà.

2025, un grande anno per il Grimaldi Forum Monaco!

All'alba dei suoi 25 anni nel 2025, il Grimaldi Forum riceverà il suo più bel regalo di compleanno, l'ampliamento del suo edificio nell'ambito del progetto Mareterra. Più bello e operativo che mai, mostrerà il 50% di superficie aggiuntiva di esposizione, ovvero 6.000 m2 di spazi complementari ai quali andranno ad aggiungersi 2.000 m2 in esterno, senza dimenticare una ristrutturazione completa delle sue facciate, una metamorfosi tempestiva in un settore degli eventi particolarmente competitivo e desideroso di novità.

1º semestre 2024: una programmazione raggiante

In risalto umorismo, magia e uno show:

Klek Entos il 12 gennaio

Giorno del Kiwi, con Arthur e Gérard Jugnot (In coproduzione con il Théâtre Princesse Grace) il 20 aprile

Gad Elmaleh il 17 e 18 maggio

Les Serenissimes del'Humour dal 12 al 16 marzo (Manu Payet, Booder, François-Xavier Demaison, David Voinson e il Comedy des Sérénissimes)

Pablo Mira il 1º giugno

Sono previsti anche grandi concerti e spettacoli:

Concerto di gala dell'Orchestra dei Carabinieri del Principe & Friends, 7 marzo

Pierre de Maere, 9 marzo

I Balletti di Monte-Carlo - Soirée to the point(e), dal 24 al 28 aprile

Blues Brothers - Approved, 3 e 4 maggio

Louane, 22 maggio

Zucchero, il 5 luglio

Senza dimenticare le imperdibili Thursday Live Sessions: l'11 gennaio Nicolas Veroncastel, il 4 aprile Gliz, il 2 maggio Voilaaa e Crimi il 20 giugno

Save the Dates:

MAMMA MIA! dal 9 al 13 ottobre 2024

ARTUS, 11 gennaio 2025

Tra gli altri eventi aperti al pubblico nel 2024, ci saranno anche molte emozioni:

Junk Kouture World Final il 22 febbraio

Padel Best Expo dal 7 al 9 aprile

La fiera Top Marques dal 5 al 9 giugno

Il Festival della Televisione di Monte-Carlo dal 14 al 18 giugno

Artmonte-Carlo dal 5 al 7 luglio

E il momento più importante culturale dell'estate nel principato sarà la grande esposizione estiva del Grimaldi Forum Monaco, «Turner, il sublime patrimonio».

Dal 6 luglio al 1º settembre sarà il culmine della stagione culturale. Organizzata in collaborazione con la Tate, questa mostra sarà dedicata a William Turner, uno dei più grandi pittori europei del XIX secolo, che presenterà 80 capolavori in dialogo con artisti contemporanei. CMB Monaco, Sotheby’s e il Gruppo Marzocco, saranno anche quest'anno partner dell'evento.