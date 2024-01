Turismo, bilancio positivo per il periodo delle feste di fine anno nel Principato di Monaco

In questo inizio d'anno, la Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco, e il suo direttore Guy Antognelli, hanno rivelato risultati notevoli per il periodo delle feste di fine anno.

Le strutture alberghiere hanno registrato un'occupazione media del 50% nel periodo natalizio, superando ampiamente la media abituale dell'ultimo mese dell'anno.

Al contrario, il periodo di Capodanno ha registrato una spettacolare occupazione del 90%, superando tutte le aspettative. Quali sono le nazionalità dei principali visitatori?

Quasi la metà dei clienti che hanno frequentato gli alberghi o i ristoranti sono francesi o italiani, superando i numeri del 2019 e del 2022. "Si nota anche un aumento significativo del traffico americano, in continuità con la tendenza osservata all'inizio del 2023", precisa Guy Antognelli.

Eventi e animazioni davvero interessanti per il turismo del paese? La decorazione della città, al Villaggio di Natale e sulla Piazza del Casinò, svolge un ruolo cruciale, sia per attirare la clientela locale-regionale che verrà per un giorno, sia per sedurre una clientela internazionale "perché Monaco vive durante le feste e offre un'esperienza eccezionale, generando feedback estremamente positivi da parte dei visitatori", conferma il Direttore del Turismo.

Quali tendenze si confermano in previsione per il 2024? Le proiezioni sono ottimistiche.

"Ci aspettiamo un ritorno massiccio della clientela italiana, una riconquista dei turisti britannici nonostante le sfide economiche e la Brexit, nonché il consolidamento della clientela americana. È inoltre prevista una ripresa significativa del turismo d'affari, volta a recuperare i livelli pre-crisi" annuncia Guy Antognelli.

Tuttavia, l'obiettivo non è quello di attirare più visitatori, ma di continuare a offrire un'esperienza eccezionale. In questo inizio d'anno, l'attenzione si concentrerà sulla riconquista dell'Asia, fortemente colpita dal Covid. Un aumento del traffico proveniente dalla Cina e dal Medio Oriente è già stato osservato.

"È essenziale promuovere le attrattive di Monaco e mettere in evidenza l'eccellenza della sua offerta turistica", conclude il Direttore del Turismo e dei Congressi di Monaco.