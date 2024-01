Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Domenica 14 gennaio 2024 - Vide grenier Antibes-les-Pins - 55 avenue de Cannes, dalle 9

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visite guidée de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: Giovedì 18 gennaio 14h30