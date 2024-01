uBroker chiude un 2023 da record

Prosegue l’ascesa inarrestabile di ‘uBroker Spa’. L’azienda torinese, nata nel 2015 a Collegno - dove ha recentemente raddoppiato gli ampi spazi del proprio avanguardistico headquarter - chiude un 2023 da record guardando con fiducia al futuro.

In soli otto anni dalla sua fondazione, la start-up visionaria sviluppatasi da una felice intuizione dei suoi fondatori, l’ingegnere domese Cristiano Bilucaglia e l’imprenditore emiliano Fabio Spallanzani, ha conquistato un posto di primo piano e di tutto rispetto nel panorama delle maggiori multiutilities companies nazionali. L’attenzione dei maggiori indicatori economici di riferimento, italiani ed europei, inoltre, continuano anno dopo anno a classificarla come una fra le realtà industriali più in crescita sui mercati.

Ed è così che, grazie al fidelity program ‘Scelgozero’, il marchio ‘uBroker’, primo al mondo ad aver contribuito realmente all’azzeramento delle bollette di luce e gas, si piazza stabilmente sulla corsia di sorpasso macinando risultati su risultati e toccando vette sempre più alte in termini di numeri, fidelizzazione e clienti soddisfatti, che la scelgono quale partner privilegiato per le proprie forniture quotidiane di energia.

Sono infatti 4 milioni le fatture mensili emesse dall’impresa a fronte di un numero complessivo di più di 251mila contratti attivati al 31 dicembre 2023. Gli sconti in bolletta, invece, “frutto di un sano principio di redistribuzione della ricchezza e degli utili che premia i clienti più fedeli a discapito di esose campagne pubblicitarie con tanto di testimonial famosi e altrettanto costosi” hanno toccato quota + 41.7 milioni. “Crediamo, infatti, che il passaparola di una persona soddisfatta, che non si compra in nessun modo, valga molto di più”. Cifre strabilianti che stanno alla base di un monte di bollette azzerate che oggi sfiorano le 60mila unità sparse sull’intero territorio nazionale.

“È come se l’intera popolazione della città di Cuneo ricevesse la luce ogni giorno ma senza esborsi, giusto per dare un’idea tangibile dei volumi e della portata del fenomeno di rivoluzione sociale della bolletta targata ‘uBroker’” osserva il Presidente. “Siamo felicissimi di questi traguardi e un riconoscimento speciale va anche alla squadra di professionisti che abbiamo creato e messo insieme in questi anni: oltre 60 persone che lavorano presso gli uffici di Collegno e migliaia fra consulenti, professionisti esterni e collaboratori commerciali che compongono una rete vendita coesa, funzionale ed efficiente. È per questo che, per inaugurare al meglio il nuovo anno, fra poche settimane festeggeremo insieme al nostro staff con gli Snowlidays. Tre giorni sulla neve nella splendida cornice montana di Bardonecchia, comprensivi di vitto e alloggio, Ski-pass per 3 giorni, corsi collettivi di sci e di snowboard per tutti i livelli tecnici e il noleggio dell’attrezzatura. Un dono aziendale a riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da tutti”.

Con uno sguardo anche ai meno fortunati: l’impresa ha, infatti, donato lo scorso 22 dicembre ben 150 panettoni di prima qualità alla torinese ‘Mensa dei Poveri’ di Don Adriano Gennari. Un’azione di “dolcezza” che ha allietato il pranzo di Natale di oltre 500 indigenti.

Maggiori informazioni sul sito www.ubroker.it. L’energia del cambiamento passa da qui.