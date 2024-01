5 modi per tagliare i costi in ufficio

Per aumentare i margini di guadagno, sono due le possibili strade da percorrere; alcuni aumentano i prezzi di beni e servizi mentre altri riducono i costi. La seconda soluzione è sicuramente preferibile perché un aumento del prezzo potrebbe ripercuotersi negativamente sul numero delle vendite. A una prima occhiata potrebbe sembrare difficile abbassare i costi, soprattutto quelli fissi, tuttavia c’è ugualmente margine di manovra. È in particolare sui piccoli costi che si può ottenere una riduzione significativa che aiuta a risparmiare. Queste sono 5 aree su cui intervenire per risparmiare sui costi dello spazio di lavoro.

Acquistare stationery all’ingrosso

Tanto per iniziare, nei luoghi di lavoro è evidente che si utilizza cancelleria per l’ufficio sulla quale si può risparmiare acquistando all’ingrosso. Forniture come carta e penne per l’ufficio costano meno se prese all'ingrosso in grandi quantità invece che ordinate un po’ alla volta. Soprattutto online è possibile avvantaggiarsi di offerte e sconti che fanno risparmiare non poco a lungo termine.

Negli spazi di lavoro dovrebbe essere previsto un piccolo magazzino o uno scaffale dove sistemare tutte le scorte di cancelleria come penne, evidenziatori, matite, gomme, colla, punti metallici, cartelline trasparenti, raccoglitori e via dicendo che nell'ultimo anno hanno registrato un aumento di costo percentuale medio che si aggira come minimo sul 15 - 20%.

Installare lampadine a LED

Tra i costi che pesano maggiormente sulle attività produttive e uffici, occorre per forza spendere qualche parola in più su quelli energetici. Purtroppo, gli aumenti sono puntuali all'inizio dell’anno ma questa volta si sono pure messi di traverso altri fattori, tra cui crisi geopolitiche internazionali. Per fronteggiare gli aumenti, bisognerebbe iniziare a sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED.

Oggigiorno tutti dovrebbero già avere lampadine a risparmio energetico ma spesso sui luoghi di lavoro, l'illuminazione non è ottimizzata. Chi usa l'illuminazione al neon, sappia che esistono lampadine al neon a risparmio energetico che aiutano a tagliare i costi in bolletta. Naturalmente, quando si lascia l'ufficio per andare a pranzo o partecipare a una riunione, è doveroso spegnere tutti gli interruttori.

Riutilizzare e riciclare

Quando l’obiettivo è tagliare i costi in ufficio, mettere in pratica alcune buone pratiche per la sostenibilità ambientale, è di grosso aiuto. Seppur molti vedano certe pratiche come noiose, riciclare e riutilizzare aiutano a evitare nuovi costi.

Sono tante le accortezze da provare, tra cui riutilizzare le stampe sbagliate per prendere appunti oppure per mandare delle stampe di prova. Investire sull'acquisto di tazzine, tazze, borracce riutilizzabili, dispenser per l'acqua, macchina per il caffè con le cialde rappresenta un altro modo per risparmiare su tutte quelle forniture usa e getta che aumentano anche la produzione di rifiuti.

Tenere le finestre ben chiuse

Che sia inverno o estate, il ruolo della ventilazione è fondamentale. Nella bella stagione in molti ambienti di lavoro si tende ad accendere il condizionatore e tenere le finestre aperte o comunque socchiuse. È un gravissimo errore che disperde l'aria fresca e impedisce di limitare i costi energetici. Allo stesso modo in inverno, meglio limitare l'apertura delle finestre che andrebbero coibentate e isolate onde evitare sbalzi di temperatura.