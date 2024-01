Nizza: la Fiesta del Cine, al via la rassegna cinematografica sudamericana

Dopo la prima edizione che ha riunito più di mille spettatori, Annabelle Berton, direttrice del Cinéma Variétés, Charlotte Echardour direttrice del Rialto e Eric Belhassen di Boca a Boca Productions prolungano l'avventura con la seconda edizione della Fiesta del Cine che si terrà a Nizza dal 19 al 28 gennaio 2024.

Otto film, mai proiettati prima in Francia, provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Uruguay e Messico.

Due novità danno lustro alla programmazione: la breve retrospettiva in omaggio all'attore argentino Ricardo Darín e la partnership con la Cinémathèque de Nice, che presenterà due film della sua collezione.

Si tratta di un viaggio in terre sudamericane offerto dal Festival con la partecipazione dei registi (in diretta dal loro Paese) in concorso per il Prix du Public e con attività attività culturali che vertono su gastronomia, musica e danza destinate ad aiutare a scoprire il vasto patrimonio dell'America Latina.



Apertura

Venerdì 19 gennaio 2024 - Apertura della Fiesta del Cine

A partire dalle 19, al Cinema Variétés verrà proiettato Rebelión, lungometraggio colombiano di José Luis Rugeles. L’autore parteciperà ad uno scambio con il pubblico, verranno pure proposti sapori culinari latini e un meraviglioso spettacolo di balli e musica colombiana.



Film premiati e retrospettive

I cinema Variétés e Rialto proietteranno lungometraggi premiati in prestigiosi festival cinematografici (Sundance, Un Certain regard, São Paulo International Film) in anteprima a Nizza, oltre ad una selezione di film retrospettivi come il thriller argentino L'Histoire del 1984 e Orfeu, vincitore della Palma d'Oro nel 1959, che sarà proiettato alla Cinémathèque di Nizza.

Un'altra novità di quest'anno è Ricardo Darín, attore leggendario. L'argentino, tanto amato dal pubblico francese, sarà omaggiato nel corso di una serata al Cinéma Variétés!



Cerimonia di chiusura

La serata di chiusura, il 27 gennaio alle ore 19 sarà ospitata dal Cinema Rialto, che proporrà l'attesissima prima, They shot the piano player, una produzione sudamericano ed europea che mette in mostra jazz e Bossa Nova!

Alle ore 19 il pubblico sarà accolto da uno spettacolo musicale e di danza e sarà premiato il vincitore della Fiesta del Cine 2024!