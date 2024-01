Saint Paul de Vence: un nuovo allestimento valorizzare i grandi formati della sua collezione permanente

Bram Van Velde, Sans titre, Gouache sur papier, 1951 et Sans titre Gouache sur papier marouflé sur toile, 1963 / Joan Miro, Sa Majesté, Bronze peint, 1967-1968

La Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence propone un nuovo allestimento invernale in tutte le sue sale. L'occasione per valorizzare i grandi formati della sua collezione permanente, ricca di oltre 13 mila opere.



La mostra inizia con una prima sala all’insegna del bianco e nero: Oh Sufan, Henri Michaux, Anna-Eva Bergman, Pierre Faucher, Pier Paolo Calzolari, Max Ernst..., poi Bram e Geer Van Velde, Georges Braque, Pierre Bonnard, Marc Chagall, Joan, Joan Miró, Fernand, Fernand, Fernand Vassily Kandinsky, Ellsworth Kelly, Paul Jenkins, Hans Hartung, Simon Hantaï, François Fiedler, Raoul Ubac, Pierre Tal Coat, Paul Rebeyrolle, Joan Mitchell, Eduardo Chillida, Alexander Caldevé, Jean Rebeyrolle, Jacques Jacques Herchinuff, Jacques Jacques Monogone Valerio Adami, Erro, ma anche opere più contemporanee di Jan Voss, Ra'Anan Levy, Erik Dietman, Marco Del Re, Xavier Grau e Lee Bae e molti altri.





Marco Del Re La muse qui m’amuse, Huile sur bois, 1990



Questa incredibile collezione, una delle più importanti in Europa con oltre 13 mila opere dei maestri del XX secolo e dell'inizio del XXI, si sviluppa anche nei giardini con una selezione di numerose sculture: Richier, Miró, Giacometti, Takis, Bury, Chillida, Dietman...

È anche oggetto di un libro disponibile presso la libreria e l'e-shop della Fondazione.



Nell'estate del 2024, la Fondazione Maeght festeggerà i suoi 60 anni con una grande esposizione tematica, l'inaugurazione delle sue nuove sale e un mese di celebrazioni: saranno proposti concerti, film, danze e letture.



La Fondation Maeght si trova a Saint Paul de Vence al numero 623 dello Chemin des Gardettes.