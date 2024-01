L'Oroscopo di Corinne dal 12 al 19 gennaio

ARIETE: Ma qual periodo pepato ed infiammato vi attende dopo le trascorse festività… Tra un contrasto, una serie di inconvenienti ed un’emozione, vi ritroverete spesso con la testa nel pallone al punto di spaccare accidentalmente oggetti, avvertire dentro di voi una certa fermentazione o dover coordinare tante di quelle cosette da non saper da dove iniziare. Datevi inoltre una sistematina, recandovi dal parrucchiere o variando look per una festa, un ritrovo o un’occasione speciale.

TORO: Il celestiale trigono di Marte vi farà resuscitare consentendo di percepire spiragli di luce, speranza e serenità dopo eventuali tempeste esistenziali… Commutate i vetusti crucci in novelle esperienze, pensate alla salute, all’amore, ai vostri cari, a mesi carichi di promesse, mitigando un’ansia fomentatrice di seccanti somatizzazioni! Scaramucce con congiunti o parenti ma anche personalissimi riconoscimenti. Incomodi da perturbazioni meteo e domenica allegrotta. Raffreddori in vista.

GEMELLI: Che al varco vi aspetti un anno avvincente è ormai risaputo ma sta pure a voi creare quell’atmosfera indispensabile per rendere rigoglioso ogni minuto rammentando che qualsiasi opportunità perduta può diventare un rimpianto, che non si devono reprimere le emozioni e che è ancor più bello condividerle con chi si ama… Concedetevi uno sfizietto e non trascurate un acciacchino. Domenica all’insegna dell’imprevedibilità compreso un invito da accettare senza titubare.

CANCRO: Gli astri incaricheranno la bizzarra sorte di recapitare un pizzico di brio al vostro indirizzo, una maggior nitidezza nel labirintico subconscio e la concretizzazione di un anelito… Per taluni è fattibile uno zigzagante corteggiamento oppure l’arrivo di un messaggio da decifrare al fine di comprenderne l’effettivo significato. Rammentate che conservare una strenna ricevuta a Natale o Capodanno risulterà di ottimo auspicio… Noie ad aggeggi elettrici, elettronici o motorizzati.

LEONE: Scalpitanti come puledrini auspicherete un anno migliore ma sappiate già sin d’ora che un paio di desideri piglieranno presto forma concreta e pian piano la ruota inizierà a girare per il verso giusto a patto di non agire d’impulso e non peccare d’orgoglio. Una risposta spettante voi o un componente della famiglia, arrivando, vi rallegrerà. Bene anche per chi deve recuperare dei soldi o ampliare l’attività. Fatevi dare dei numeri e giocateli al Lotto perché la fortuna arriderà!

VERGINE: Il trigono del baldanzoso Marte movimenterà le giornate rendendole mordaci e frizzanti proprio come le persone con cui tratterete… Uscire, sollazzarsi, combinare qualcosina di piacevole servirà a corroborare chiunque abbia trascorso festività barbose o non corrispondenti alle primordiali aspettative. Qualche nativo si troverà dinanzi ad una scelta altri rimarranno maluccio per il comportamento di una donna. Sabato adatto a shopping, trattamenti estetici, spettacoli, ritrovi.

BILANCIA: Spalancate lo scrigno del cuore al fine di introdurvi qualcosa di prezioso… Che il 2024 riservasse trasformazioni lo avevate capito ma mai potreste supporre ciò che di carino accadrà nei contigui mesi… Sforzatevi quindi di sopportare lo spleen altrui, ignorate meschinità e grettezze, riscoprite valori dimenticati tra le cianfrusaglie del tempo e non combinate pasticci! Tendenza a cervicali, forme influenzali o mal di pancia. Sorpresina domenicale e combino originale.

SCORPIONE: Nel teatro di questa buffa esistenza di menzognere comparse ne avete le scatole piene ma far buon viso a cattivo gioco rendesi tassativo visto che la verità non la potete dire e se azzardate un’intenzione c’è costantemente chi ha da ribadire… Apprestatevi però a positive metamorfosi e se in testa frulla un progetto datevi una smossa visto che lo materializzerete. Un conoscente deluderà, un altro vi spalleggerà e, per i più ardimentosi, non sono da escludere incontri maliosi.

SAGITTARIO: Il destino muove tanti fili ma sta a voi plasmarlo attraverso il libero arbitrio: di fronte a certi bivi non esitate ad imporre la volontà prima di trovarvi a sopportare situazioni divenute insostenibili. Il bisogno di armonia mal collimerà con la truce atmosfera aleggiante sia in casa che fuori ma questo è l’anno delle scelte quindi regolatevi di conseguenza. Un responso o una novella vi rincuorerà consentendo di riprendere grinta e vitalità. Week end abbastanza frenetico.

CAPRICORNO: Bellissima questa Luna che, facendosi nuova l’11 gennaio proprio nella vostra costellazione, consentirà di affrontare l’annata in maniera decisa, ardimentosa, indipendentemente da quel larvato scoramento colpente chi, vivendo sulla nuvoletta delle illusioni, rimarrà di stucco dinanzi ad un’amara verità. Apprestatevi a notizie, comunicati, visite, faccende da sbrigare e battibecchi con gente che non capisce un accidempoli.… Regali e feste speciali per chi avanza d’età.

ACQUARIO: Anno nuovo prospettive nuove… Nuoterete difatti in mari diversi rispetto al 2024 e le prime avvisaglie di tali mutamenti si faranno sentire nel corrente mese! Girate però alla larga da chi è avvezzo a criticare perché, dietro le spalle, potrebbe far lo stesso nei vostri confronti e aiutate una persona in difficoltà. Stomaco esagitato: limitate dolci, fritti e sughi: dopo le recenti scorpacciate una dieta è indispensabile e, ovviamente, anche l’ago della bilancia ringrazierà!

PESCI: La routine e la stanchezza smorzeranno leggermente l’inventiva appesantendo l’umore e, manco farlo apposta, tratterete con individui talmente petulanti e tronfi dal mettere a dura prova la vostra apparente tolleranza così come a taluni darete un’errata impressione di voi fomentando malintesi. I marzolini gioiranno per un evento o riceveranno una buffa novella. Curatevi ai primi sintomi di malanni stagionali e non trascurate raffreddori o forme virali.

Con l’augurio che le stelle di gennaio allontanino ogni guaio…