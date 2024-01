Monaco, il girone di ritorno parte dalla sfida insidiosa con il Reims

La squadra di Hutter, terza in classifica al giro di boa, riparte da una sfida al Louis II contro un avversario che sta facendo molto bene

Al giro di boa la Ligue 1 è comandata sempre dal solito PSG, che sembra essere andato in fuga per l’ennesima volta. Il Monaco si trova invece al terzo posto e al momento l’obiettivo deve essere quello di rimanere sul podio, perché ciò garantirebbe l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

Per la 18esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, i monegaschi ospitano il Reims al Louis II, per una sfida piena di insidie, ma nella quale partono favoriti.

Partiamo proprio dalla squadra del tecnico austriaco Adi Hutter, che quest’anno ha il vantaggio di non giocare le coppe europee e quindi può focalizzarsi totalmente sulla Ligue 1. Dopo un inizio non esaltante, Ben Yedder e compagni sono in crescita e hanno chiuso molto bene il 2023 vincendo tre delle ultime quattro gare di campionato. Inoltre, i monegaschi hanno anche passato il turno in Coppa di Francia superando ai calci di rigore il Lens. Davanti al proprio pubblico il Monaco aveva interrotto una striscia positiva di cinque vittorie di fila perdendo a sorpresa contro il Lione, e quindi ora vorrà tornare a gioire insieme ai propri tifosi. Il problema principale della squadra di Hutter riguarda la fase difensiva perché i 22 gol concessi fin qui sono davvero troppi per una squadra che punta alle posizioni di vertice.

Al Louis II arriva il Reims, avversario da non sottovalutare in alcun modo. La formazione allenata dal belga Will Still è al sesto posto in classifica con 26 punti ed è sorprendentemente in piena corsa per un posto in Europa in vista della prossima stagione. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga di misura con il Le Havre, grazie alla quale si sono messi alle spalle le sconfitte esterne contro Nizza e Lens, ma ora cercheranno di tornare a fare risultato anche in trasferta. Il Reims ha infatti perso tutte le ultime tre gare lontano dall’Auguste-Delaune, ma prima di queste aveva un ottimo rendimento esterno, tra i migliori del campionato francese.

Diamo allora un’occhiata alle statistiche e ai precedenti tra le due compagini. Il Reims si è portato a casa gli ultimi due confronti in casa del Monaco, l’ultimo l’anno scorso grazie alla rete di Balogun, che oggi gioca invece con la maglia dei monegaschi. Il Monaco ha invece vinto le ultime due sfide in casa del Reims. Per quanto riguarda le formazioni, i padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Golovin e sulla trequarti toccherà al giovane Akliouche. Nel terzetto di difesa c’è sempre Magassa con Maripán e Kehrer. Il Reims, invece, ha recuperato dall’infortunio il difensore Maxime Busi e punterà sul solito Daramy in attacco, con i giapponesi Ito e Nakamura ai suoi lati.