Accademia Rainier III di Monaco, un ricco programma per il 1° trimestre 2024

Per il primo trimestre del nuovo anno, gli studenti dell'Accademia Rainier III propongono un programma musicale e teatrale completo in vari luoghi del Principato.

Nell'ambito delle celebrazioni della Santa Devota, il Coro dei Bambini dell'Accademia Ranieri III parteciperà al concerto del Coro Inglese Tenebrae Choir, sabato 27 gennaio alle 18 alla Cattedrale di Monaco.

Mercoledì 31 gennaio alle ore 18, i dipartimenti Cordes, Vents e Polyphoniques suoneranno diversi repertori sul palco del Teatro delle Varietà. Coro e musica da camera andranno ad arricchire i vari gruppi musicali. Il mercoledì seguente, è sempre all'interno del Théâtre des Variétés che i giovani studenti in classe di iniziazione teatrale saliranno sul palco per restituire un'opera teatrale e musicale che avranno scelto con il loro insegnante. Più tardi, da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, gli studenti si trasferiranno all'Espace Léo Ferré.

Come ogni anno durante la settimana di residenza intitolata «Giornate dell'Accademia», tre appuntamenti aperti al pubblico saranno proposti alle 19:00: lunedì 12 febbraio la serata del pianoforte; mercoledì 14 febbraio, orchestre e per chiudere la settimana il grande concerto jazz e musiche attuali amplificate, venerdì 16 febbraio.

Infine, mercoledì 20 marzo alle ore 20, gli studenti si trasferiranno all'Auditorium Rainier III per un concerto dedicato alle orchestre dell'Accademia Rainier III, così come a Dolceacqua, in Italia, per esibirsi con il loro set di mandolini, sabato 23 marzo a mezzogiorno, nel quadro del gemellaggio con il comune italiano.

Un programma culturale completo da non perdere.

IL PROGRAMMA:

Concerto del Coro dei Bambini dell'Accademia Ranieri III - Cattedrale di Monaco, Sabato 27 gennaio 2024, ore 18

Concerto degli Ensemble - Teatro delle Varietà, Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 18

Patchwork teatro e musica - Teatro delle Varietà, Mercoledì 7 febbraio 2024 alle 18.30

Giornate dell'Accademia - Espace Léo Ferré alle 19,

Lunedì 12 febbraio 2024: Serata del pianoforte

Mercoledì 14 febbraio 2024: Concerto delle orchestre

Venerdì 16 febbraio 2024: Concerto jazz e musica attuale amplificata - Auditorium Rainier III

Concerto dei mandolini - Dolceacqua (Italia) Sabato 23 marzo 2024 a metà pomeriggio