Lada Neoberdina espone alla Maison des artistes di Cagnes-sur-Mer (Foto)

La Maison des artistes di Cagnes-sur-Mer ospita, fino al 4 febbraio 2023, una personale di Lada Neoberdina.

Lo spazio dedicato all’arte contemporanea, situato nel cuore del villaggio, si è ormai imposto come uno dei “luoghi da scoprire” della Costa Azzurra.

L’artista russa Lada Neoberdina, diplomata all'Ecole supérieure d'art et de design di Le Mans, propone la sua esposizione-laboratorio in interazione con la vita e il pubblico. Opere intrise di arte tessile e arte urbana che non disdegnano di unirsi alla performance ed alla scrittura: in programma anche momenti di lettura dei racconti scritti dall’artista.

La Maison des artistes di Cagnes-sur-Mer si trova in rue du Château 1.