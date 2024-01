OPM, tre concerti di alto livello ed il Capodanno ortodosso nel mese di gennaio

Inizia alla grande l'anno in musica nel Principato, con due concerti sinfonici di alto livello e un concerto Jeune Public sul tema del circo, senza dimenticare la serata "Makedonissimo" con Simon Trpceski per celebrare il capodanno ortodosso stasera, sabato 13 gennaio alle 20.

Mercoledì 17 gennaio, tutti in pista con l'attore Joann Mompart e i musicisti dell'OPMC, per un viaggio musicale nel meraviglioso paese del circo, come tributo finale alle due passioni del Principe Ranieri III. Con le splendide illustrazioni dell'artista sulla sabbia Marina Sosnina e gli estratti di pezzi di Nino Rota, Charlie Chaplin ecc (trascrizioni di Samuel Tupin), non perdetevi questo appuntamento per grandi e piccini!