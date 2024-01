“Dobbiamo credere nel futuro”, l’augurio di Estrosi ieri sera all’Opéra (Foto)

Serata dedicata agli auguri di Buon 2024 da parte di Christian Estrosi, sindaco di Nizza: erano presenti i “corpi costituiti”, millecinquecento persone, tra politici, funzionari e amministratori impegnati in diversi campi, ma con un comune denominatore, la città di Nizza.

Di fronte a loro, all’interno dell’Opéra riempita in ogni ordine di posti, con a fianco la moglie, Christian Estrosi ha pronunciato un discorso “da sindaco” senza cedere alle polemiche che, in questi giorni, infiammano Nizza e la sua Métropole ed anticipano la campagna per le municipali del prossimo anno.

L’invito innanzi tutto: “Dobbiamo sperare e credere nel futuro. Questo è il mio augurio per il 2024.

Questo significa affrontarlo insieme.

Affrontare insieme le difficoltà economiche, la delinquenza, l'astinenza e il comunitarismo, così come la piaga del razzismo e del sessismo che ci minaccia.

I nostri tempi richiedono calma, tenacia, azione, fantasia e innovazione”.

Ma come si prospetta il futuro per il primo cittadino di Nizza?

“A Nizza abbiamo un ruolo speciale da svolgere per il nostro Paese.

Ci occupiamo di un pezzo di Francia, una terra tra mare e montagna. E un popolo, il popolo di Nizza.

Nizza non è mai stata così attraente. Non ci sono mai state così tante grandi scuole, grandi aziende, grandi palazzi che vogliono insediarsi qui.

È qui che vengono organizzati i più grandi eventi, che si tratti del Tour de France, della Conferenza Oceanica delle Nazioni Unite o dell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030”.

E infine gli auguri: “Saremo molto più forti per superare gli ostacoli che potrebbero ostacolare il nostro progresso.

Grazie per la parte che ognuno di voi ha preso, sta prendendo, prenderà.

Grazie a tutti noi, Nizza va avanti.

Auguro a tutti voi un bellissimo e felice anno nuovo 2024, con tutto il mio affetto e devozione”.