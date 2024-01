Quando parliamo di make-up giornaliero potremmo parlare di tante cose e ad esempio potremmo parlare della sua importanza durante il giorno del matrimonio in particolare per le spose, che giustamente vogliono avere in quella situazione un aspetto impeccabile e radioso per tutto il giorno e tutti sappiamo che un matrimonio può durare tante ore tra la celebrazione e il ricevimento.

Per questo motivo in una situazione del genere questo backup non può essere lasciato al caso, ma anzi richiede una pianificazione accurata da parte di esperti nel settore che dovranno utilizzare delle tecniche adeguate a garantire il look che la sposa vuole mostrare al mondo.

Quello che spiegano i professionisti in questo settore non solo nel caso del matrimonio ma in generale, è che comunque è sempre molto importante la preparazione della pelle per un make-up giornaliero che possa essere definito impeccabile.

Questo significa che il periodo prima del matrimonio la sposa dovrà avere una buona routine di cura della pelle e parliamo di pulizia, idratazione e in qualche caso specifico anche l’applicazione dei prodotti specifici e facciamo riferimento a delle creme che possono creare una base più liscia e uniforme che accolga poi il trucco.

E quando sopra dicevamo di iniziare prima non si parla di qualche giorno ma si parla di vari mesi prima, e consideriamo che comunque già ci sono molte donne che si prendono cura della loro pelle a prescindere da questo momento specifico.

Altro passo molto importante riguarderà la scelta dei prodotti che saranno inclusi in questo make-up per quanto riguarda il giorno del matrimonio e devono essere prodotti a lunga tenuta per evitare che poi le eventuali e anzi sicure lacrime o il calore se per esempio si parla di estate che possono rovinare il tutto.

Chiaramente quando parliamo di prodotti parliamo di ombretti che devono essere a prova di sbavature e parliamo anche di rossetti o fondotinta di quelli che vengono definiti a lunga tenuta.

Ma, oltre a questa accortezza importante, è anche fondamentale scegliere dei prodotti che si adattano a quella tonalità del viso e a quel tipo di pelle, perché ogni donna è diversa da quel punto di vista

Bisogna scegliere dei professionisti che abbiano una buona reputazione nel loro settore

Per un servizio così delicato non possiamo sottolineare come spesso facciamo rispetto all'importanza di saper scegliere i professionisti e non è una cosa scontata perché ce ne stanno tanti e tante e non tutti abbiamo la stessa abilità di scelta e questo lo dobbiamo anche ammettere.

Infatti, ci sono persone per esempio sono molto abili nella scelta di qualsiasi professionista o di qualsiasi azienda e nel caso specifico magari troviamo quella classica futura sposa che riesce a selezionare grazie alle recensioni on-line e non vuole nemmeno ascoltare dei consigli più di tanto ma vuole scegliere in base a quello che intuisce e può chiaramente dovrà andarci a parlare.

Perché è sempre di presenza il momento decisivo visto che possiamo intuire se il professionista o la professionista che abbiamo davanti ci potranno aiutare o no.