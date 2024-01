Quando si parla di modello Rolex si parla di persone che magari amano in particolare un prodotto di questa azienda che poi di orologi ne ha creati negli ultimi cento anni tantissimi, di varie serie diverse e sono orologi che in alcuni casi ormai sono un'icona e sono un simbolo nel mondo degli orologi di lusso e ci sono alcuni modelli che non possiamo negare che entusiasmano per esempio collezionisti più che altro.

Spesso quando parliamo del mondo degli orologi di lusso di cui la Rolex è rappresentante leader se vogliamo, inevitabilmente parliamo della categoria dei collezionisti che lo alimentano perché sono persone che spesso hanno una buona capacità di spesa altrimenti non si potrebbero permettere di comprare i Rolex e soprattutto sono persone che vivono questa passione come i bambini vivono per esempio la passione del calcio o qualsiasi altro tipo di loro passione.

Collezionisti che magari a un certo punto vorrebbero riuscire a trovare un modello molto antico perché iconico e non riescono a trovarlo non essendo più presente sul mercato e quindi in questo caso o dovremmo trovare un privato che glielo vende, oppure dovevano andare a visitare i vari punti vendita di compro e vendo Rolex di cui tanto si parla perché ormai in quel mercato sono dei punti di riferimento.

Punti di riferimento per i collezionisti che appunto hanno delle buone possibilità di trovare un modello che non riescono a trovare e che cercano da molto tempo e sono anche chiaramente dei punti di riferimento per quelle persone che invece decidono di rivendere uno dei loro modelli o il loro se ne hanno solo uno e potrebbero farlo per vari motivi.

Infatti, ci sono persone che hanno problemi economici e quindi non sanno come fare altrimenti per ottenere subito una buona somma di denaro e pensiamo a quelle persone che hanno dei debiti o hanno avuto una spesa molto alta improvvisa e l’alternativa a questo sarebbe andare a cercare prestiti alle banche oppure a persone amiche e giustamente vogliono evitare e quindi gli rimane questa unica possibilità.

Farsi fare varie valutazioni prima di vendere il proprio Rolex è sempre una scelta vincente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come diciamo sempre giustamente quando si parla di questo argomento, se abbiamo deciso di rivendere il Rolex non solo perché magari come accennavamo alla fine della prima parte abbiamo problemi economici, ma semplicemente potremmo essere delle persone che non hanno nessun legame affettivo con quel modello che magari abbiamo ricevuto per regalo e semplicemente lo vediamo come uno strumento di investimento e ci vogliamo guadagnare.

Però siccome non tutti i punti vendita hanno gli stessi criteri esatti di valutare a quel modello specifico è chiaro che ci conviene avere tante valutazioni sul tavolo, perché per esempio ci sono dei punti vendita che danno molta più attenzione non tanto allo specifico modello se comunque un modello molto ricercato dai collezionisti, ma danno più attenzione allo stato di custodia dello stesso e ad esempio se ancora abbiamo conservato lo scontrino e la scatola di acquisto.