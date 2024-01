Sbarcano in tutta Europa le miniature sotto GRAPPA DI BOTTEGA

Sbarcano anche a Montecarlo le bottiglie di grappa Alexander con all’interno le miniature delle bellezze italiche, da quelle realizzate dall’uomo a quelle naturali de alle simbologie di alcune città. Dopo trent’anni dal loro debutto internazionale le bottiglie Alexander, by Bottega, tornano a far bella mostra di se con tantissime novità. Le miniature, in vetro soffiato, che fanno bella compagnia alla grappa, riproducono il Colosseo, la Madonnina, la Mole Antonelliana, la torre di Pisa, la gondola, le Tre Cime di Lavaredo, i Nuraghi, i Trulli di Alberobello, l’Arena di Verona e alcune altre decine di simboli tra cui i cerchi olimpici per ricordare le Olimpiadi che si svolgeranno a Cortina. Un ritorno, quello delle bottiglie Alexander, fortemente richiesto dai clienti di Bottega Spa, l’azienda che le rimetterà in commercio. Da ogni parte del mondo, da tempo, arrivavano richieste in tal senso e Bottega ha deciso di riproporre questa grappa con le miniature in tutto il mondo. Si sta valutando anche la realizzazione per ricordare alcune grandi località europee, tra queste Montecarlo.