Il Ministro di Stato monegasco in visita alla mostra contro la violenza sulle donne

Martedì 16 gennaio il Ministro di Stato si è recato alla mostra da poco inaugurata alla Stazione di Monaco. Era accompagnato da Consiglieri di Governo, Ministri e rappresentanti delle istituzioni e associazioni monegasche, con membri del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne.

Con Cédric Biscay, autore e produttore del manga Blitz, si sono avuti scambi sul manga e sulla violenza digitale. La mostra fa seguito alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per la quale il Comitato aveva realizzato un manga sulle violenze digitali in partenariato con Cédric Biscay.

Per raggiungere un pubblico più ampio, il manga è esposto nella sua interezza alla Stazione di Monaco fino al prossimo 8 marzo.

È disponibile anche online sul sito del Comitato: https://dfm.mc/evenement/manga-blitz edition-speciale-25-novembre-2023/