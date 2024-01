Alle origini del nostro mondo, un ciclo di conferenze all’Artistique di Nizza

Nuovo ciclo di conferenze sull'origine del nostro mondo organizzate a Nizza dalla Délégation à la Culture Scientifique: otto interventi di esperti al Théâtre de l’Artistique, ogni martedì alle 15 a partire dal 6 febbraio 2024 (escluse le vacanze scolastiche) e fino al 7 maggio.



L’ingresso libero nei limiti dei posti disponibili



Il programma

Alle origini della biodiversità

Martedì 6 febbraio 2024 ore 15 – A cura di Marie-Christine Maurel, Biologa Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité. Sorbonne Université.



Alle origini degli strumenti: dalla brillantezza al bifasso

Martedì 13 febbraio 2024 ore 15 – A cura di Bertrand Roussel, Preistorico, Direttore dei Musei archeologici di Nizza.



Alle origini del cinema, l'arte parietale

Martedì 20 febbraio 2024 ore 15 – A cura di Marc Azema, Dottore in Preistoria, regista.



Alle origini dell'arte: la grotta Chauvet, primo grande capolavoro dell'umanità

Martedì 12 marzo 2024 ore 15 – A cura di Valérie Moles, Dottore in Preistoria, Responsabile della Mediazione culturale, pedagogica e scientifica Grotte Chauvet.



Alle origini della formazione dei pianeti

Martedì 19 marzo 2024, ore 15 – A cura di Alessandro Morbidelli, Astrofisico, Professore al Collège de France, Osservatorio Costa Azzurra.



Gli incredibili successi delle missioni spaziali Dart e Osiris-Rex

Martedì 9 aprile 2024 ore 15 – A cura di Patrick MICHEL, Direttore di Ricerche al CNRS, Responsabile dell'Equipe TOP (Teorie e Osservazioni in Planetologia), Osservatorio della Costa Azzurra.



Le origini dell'architettura nel Mediterraneo

Martedì 16 aprile 2024 alle 15 – A cura di Patrizia Laudati, Professoressa delle Università, Università Costa Azzurra.



Alle origini dell’intelligenza artificiale

Martedì 7 maggio 2024 ore15 – A cura di Jean-Charles Pomerol, Professore emerito di informatica alla Sorbona, Presidente dell'incubatrice Agoranov.



Il Théâtre de l’Artistique si trova a Nizza in Boulevard Dubouchage 27.