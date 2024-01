Festa di Santa Devota, il programma e le zone dove poter assistere alla cerimonia

Nell'ambito delle celebrazioni di Santa Devota, il pubblico potrà assistere al Saluto del Santissimo Sacramento dalla zona sicura sul sagrato di Piazza Santa Devota dove la cerimonia sarà trasmessa in diretta su schermo gigante alle ore 19.

Alla fine, le persone che lo desiderano saranno poi dirette verso una seconda zona sicura situata in Quai Albert I, accessibile dai passaggi sotterranei (a sinistra della Chiesa di Santa Devota e in fondo ad avenue d'Ostende) per assistere al rogo della barca simbolica e poi ai fuochi d'artificio Pyromelodique, (zona riservata al pubblico che ha assistito alla messa dal sagrato della Chiesa).