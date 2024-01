La teleferica sul Var non si farà o è stata solo rinviata?

Rinviata o archiviata? E’ la domanda che in questi giorni sono molti a porsi: la funivia destinata a “scavalcare” il Var ed a collegare Nizza con Saint Laurent du Var pare essere fortemente a rischio.

A rivelarlo il giornale on line “Le Moniteur” che ha rivelato come l’ambizioso progetto, a causa dei problemi di bilancio della Métropole Nice Cote d’Azur, sarebbe stato accantonato.

Notizia che è giunta nel pieno delle riunioni pubbliche per gli scambi di auguri che i politici organizzano nel mese di gennaio e che sono l’occasione per un dialogo a distanza tra di loro ed anche per scatenare molte polemiche.

Le difficoltà finanziarie nelle quali naviga la Métropole sarebbero tali da imporre l’abbandono del progetto che presenta un costo di tutto rispetto: 55 milioni di euro.

Secondo il “vecchio” cronoprogramma i lavori sarebbero dovuti iniziare alla fine della scorsa estate per consentire la consegna dell’opera nel 2026.

Sull’abbandono del progetto, è giunta la smentita della Métropole che ha ammesso il ritardo in quanto sarebbe ritenuto prioritario, per il settore Ovest di Nizza, il tram T4 che collegherà la capitale della Costa Azzurra con Saint Laurent du Var e Cagnes sur Mer.

Una scelta resa, necessaria dalla contingenza economica, che resta confermata, ma con un ritardo di due anni.

Qualche dubbio è però sorto nella riunione per gli auguri di Buon Anno organizzata da Joseph Segura, Sindaco di Saint Laurent du Var e vice presidente della Métropole Nice Côte d'Azur: la teleferica, uno dei punti forti del suo programma elettorale, non è stata citata nemmeno una volta.