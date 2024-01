Monaco, René Blino è il nuovo Direttore Generale del Monte-Carlo Beach

René Blino, ha iniziato la sua carriera nel «retail», per entrare nel settore alberghiero 15 anni fa. Arriva da Parigi, dove occupava le funzioni di Direttore Generale dell'hotel Madame Rêve, un albergo 5 stelle di 82 camere, riconosciuto in particolare per il suo restauro doppiamente stellato, portato dalla Cheffe Stéphanie Le Quellec. In precedenza ha diretto l'Hotel Barrière les Neiges a Courchevel e l'Hotel Barrière Le Gray di Albion a Cannes.

René Blino ha una conoscenza a 360 gradi delle professioni alberghiere di lusso per aver ricoperto le posizioni di Direttore delle Risorse Umane, Direttore Alloggio, Direttore F&B e Hotel Manager, principalmente per il Gruppo Shangri-la a Parigi, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila & Ho Chi Minh.