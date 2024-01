“Rusalka” e la sua eccezionale scenografia all’Opéra di Nizza

L’Opéra di Nizza propone per tre serate Rusalka, opera in tre atti recitata per la prima volta il 31 marzo 1901 al Teatro Nazionale di Praga.



La profondità emotiva dell'opera "Rusalka" di Dvořák è esaltata, come mai prima d'ora, grazie a Jean-Philippe Clarac e Olivier Deloeuil che hanno rielaborato magistralmente la trama classica di un'opera iconica con scenografie innovative in ambiente acquatico.

Rusalka, una giovane ninfa dell'acqua, si innamora di un principe del mondo degli umani. Nonostante gli avvertimenti di suo padre, Tritone, ha un solo desiderio: lasciare il suo mondo e sposarlo. Per fare questo accetta il patto che la vecchia Jezibaba le propone: se vuole poter vivere tra gli umani, dovrà rinunciare alla sua voce.

Rusalka accetta questo sacrificio, ma ben presto il Principe l’abbandona per un'altra donna, una Principessa straniera...



In questa favola onirica, con la crudeltà del mondo degli uomini rappresentata senza compromessi, il grande compositore ceco utilizza una musica di ammaliante bellezza, che la direttrice Elena Schwarz propone con la grande passione di cui è capace.

Jean-Philippe Clarac e Olivier Deloeuil sanno offrire una chiave di lettura tanto poetica quanto personale.



Rusalka, già intrisa di folklore e tragedia, assume una dimensione completamente nuova sotto la direzione creativa del collettivo Le Lab.

La toccante narrazione dell'impossibile storia d'amore tra una ninfa acquatica e un principe umano è amplificata da una scenografia che emerge letteralmente dalle profondità dell'acqua.

L'ingegnosa scenografia trascende la semplice ambientazione per diventare un attore a pieno titolo della storia.

La piscina diventa teatro di dilemmi morali, giuramenti infranti e sacrifici toccanti.

Ogni vortice diventa una metafora visiva dell'anima tormentata di Rusalka e del tumulto emotivo che circonda il suo amore proibito.



Rusalka

Direzione musicale - Elena Schwarz

Regia, scenografia e costumi - Jean-Philippe Clarac & Olivier Deloeuil

Collaborazione alla scenografia - Christophe Pitoiset

Luci - Rick Martin (rilevato da Christophe Pitoiset)

Collaborazione artistica - Lodie Kardouss

Video - Pascal Boudet e Timothée Buisson

Progetto grafico - Julien Roques

Drammaturgia - Luc Bourrousse

Interpreti

Rusalka - Vanessa Goikoetxea

Il principe - David Junghoon Kim

Vodnik - Vazgen Gazaryan

Jezibaba - Marion Lebegue

La principessa straniera - Camille Schnoor

Prima Ninfa - Clara Guillon

Seconda Ninfa - Valentine Lemercier

Terza ninfa - Marie Karall

La cuoca - Coline Dutilleul

Guardacaccia e cacciatore - Fabrice Alibert

Coro dell'Opera di Nizza

Orchestra Filarmonica di Nizza

Date

Venerdì 26 gennaio 2024 ore 20

Domenica 28 gennaio 2024 ore 15

Martedì 30 gennaio 2024 ore 20



Novità della stagione: “Vieni con i tuoi genitori” per bambini dai 5 ai 10 anni: Mentre i genitori assistono allo spettacolo, i bambini scoprono l'Opéra partecipando ad un'attività culturale unica.