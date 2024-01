La deputata delle Alpes Maritimes Masso scrive al Prefetto d'Imperia: "Fermi la strage di multe sulla SS20"

Dalla deputata delle Alpes Maritime Alexandra Masso riceviamo e pubblichiamo:

Signor Prefetto,

Dall'inizio del mese di dicembre 2023, moltissimi automobilisti delle Alpi Marittime, in particolare residenti nella mia circoscrizione, hanno ricevuto dei verbali per infrazioni stradali emessi dalla polizia locale del comune di Ventimiglia. Queste infrazioni sono state rilevate da un radar automatico situato sulla SS20, tra Porra e Trucco, in una linea retta al di fuori di ogni agglomerato, per velocità superiori a 50 km/h.

Non intendo affatto rimettere in discussione un dispositivo di sicurezza stradale come esiste anche in Francia, e in particolare nelle Alpi Marittime. Tali verbali sono invece ricevuti per spedizioni raggruppate da quattro a cinque mesi dopo la data dell'infrazione constatata. Così, per alcuni automobilisti francesi che abitano la valle della Roya e si recano quotidianamente sul litorale, sono decine e decine, i PV ricevuti allo stesso tempo. Per alcuni professionisti, tra cui una compagnia di pullman che circola tra Mentone, Breil-sur-Roya e Tenda, si tratta di diverse decine di migliaia di euro cumulati in processi verbali.

Nel complesso, le conseguenze per la Valle della Roya, in piena ricostruzione dopo la catastrofe della tempesta Alex dell'ottobre 2020, sono particolarmente gravi:

- Diversi trasportatori non vogliono più operare consegne nella valle della Roya

- I trasporti pubblici sono fortemente influenzati

- Costi finanziari esorbitanti per i residenti e le imprese

Finora, sono state inviate solo le infrazioni commesse tra i mesi di maggio e ottobre. Sono centinaia di migliaia di euro di verbalizzazione e la situazione diventa insostenibile per gli abitanti.

Mi appello quindi al suo intervento affinché il limite di velocità venga innalzato sulla parte della SS20 fuori centro abitato tra le frazioni di Porra e Trucco nel comune di Ventimiglia dove si trova il radar.

Chiedo anche il vostro aiuto e il vostro consiglio per tutti i cittadini francesi che sono stati verbalizzati e che non hanno la possibilità giuridica di adire la cancelleria del Giudice di Pace se non hanno residenza in Italia.

In tale attesa, la prego di gradire, signor Prefetto, l'espressione della mia grande considerazione.

Alexandra MASSO, Membro del Parlamento delle Alpi Marittime, Membro della Commissione Sviluppo sostenibile e della sistemazione del territorio