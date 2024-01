Il Monaco Economic Board annuncia la sua agenda e svela una nuova formula di adesione

Imprenditori e ufficiali hanno risposto ancora una volta in occasione del tradizionale cocktail networking. Nel corso della serata, Michel Dotta ha reso omaggio all'azione di Etienne Franzi a capo dell'AMAF, Lionel Galfré ha sensibilizzato le imprese all'iniziativa "Handipact" e Guillaume Rose ha presentato i prossimi eventi nei prossimi sei mesi e una nuova formula di adesione Premium.

Il successo degli Appuntamenti degli Aderenti non diminuisce. Erano di nuovo più di 300 imprenditori giovedì 18 gennaio al Méridien Beach Plaza per una serata di incontri, affari e convivialità alla presenza di numerosi ufficiali.

Nel suo messaggio di auguri, Michel Dotta ha reso un omaggio deciso a Etienne Franzi, presente in questa occasione e che ha appena ceduto la mano a Robert Laure alla presidenza dell'AMAF, un'associazione che ha diretto per 25 anni. Il Presidente del MEB ha elogiato in particolare "un lavoro notevole che ha trasformato un sindacato padronale in una vera e propria istituzione, imprescindibile nel nostro panorama economico." Prima di ricordare che l'AMAF, fedele partner del MEB nel suo ruolo di promozione internazionale a fianco della Cellula Attrattiva, "partecipa attivamente al formidabile sforzo in corso per fare del Principato una piazza finanziaria di riferimento e rispettata."

La parola è stata poi data a Lionel Galfré, Consigliere tecnico per le persone con disabilità nel Governo. Nel corso di un intervento ispirato, l'ex direttore di MonacoTech ha ricordato agli operatori dell'economia monegasca che le persone con disabilità lavorano e consumano come gli altri, invitando le imprese a mobilitarsi a fianco del Governo che ambisce a fare di Monaco una terra di eccellenza in materia di inclusione attraverso l'iniziativa "Handipact" lanciata di recente.

Dopo questo, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, ha dato una panoramica del programma denso proposto ai membri del MEB nel primo semestre e ha presentato la grande novità 2024. D'ora in poi le aziende potranno scegliere tra due tipi di abbonamento: Classico o Premium. La nuova formula Premium offre, oltre ai servizi dell'abbonamento Classico, sei vantaggi:

1 - partecipazione fino a cinque persone, invece di due, agli eventi e alle attività organizzate dal SEM (nei limiti dei posti disponibili);

2 - Priorità di iscrizione a tutti gli eventi e attività;

3 - Possibilità di partecipare ad un evento annuale esclusivo dedicato ai soli soci Premium;

4 - Priorità di attribuzione per gli inviti che il MEB dovrebbe distribuire grazie a uno dei suoi partner (evento, fiera...);

5 - Possibilità di figurare in una nuova sezione del sito del MEB intitolata "Le nostre imprese Premium". Ogni membro Premium beneficerà di una pagina dedicata alla sua comunicazione secondo un modello predefinito;

6 - Sostegno del team di comunicazione del SEM nei confronti dei media locali.

Ma per tutti i suoi membri, il MEB propone un programma denso per il primo semestre dell'anno con:

missioni economiche a Riyadh (23-27 gennaio) in Marocco (16-19 aprile) e a Londra (10-13 giugno);

accoglimento di delegazioni di imprenditori provenienti dalla Tunisia (22 febbraio) e dall'Austria (18 aprile);

una sessione dedicata esclusivamente a incontri individuali tra imprese membri (aprile);

conferenze con economisti di fama: Jean-Christophe Caffet de Coface (8 febbraio), Christophe Barraud de Market Securities (16 maggio), ma anche con relatori di lingua inglese il cui dettaglio sarà presto comunicato. Quanto ad Alexandre Bubbio e al suo team dell'IMSEE, sveleranno ancora una volta in anteprima i principali dati della raccolta Monaco in Cifre (20 giugno);

conferenze tematiche sul porto-franco a Monaco Freeport (5 aprile) e poi sullo sport e business nell'ambito del Club Eco Monaco - gruppo Nizza-Matin (9 aprile).

Infine Guillaume Rose ha ricordato la conferenza annuale del Governo dedicata alla PropTech (12 marzo) organizzata da Extended Monaco in partenariato con il MEB; ha invitato anche le imprese interessate a partecipare al secondo Forum per l'Occupazione (19 febbraio) organizzato anche dal governo in una formula ampliata in seguito al successo della prima edizione.

Tutte informazioni che gli attori economici presenti hanno ascoltato con interesse prima di approfittare pienamente del cocktail networking che è stato, per la 47a volta, l'occasione di partecipare al dinamismo economico del Principato.