Principato, tutto è pronto per la 4ª edizione del festival "Mozart a Monaco"

Per il terzo anno consecutivo, l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo organizza il festival Mozart a Monaco per celebrare l'anniversario del genio austriaco.

Opere fari costeggeranno stanze meno conosciute ma altrettanto belle, in dieci giorni, con programmazioni per tutti i gusti e tutti i pubblici: sinfonie, concerti, musica da camera.

I primi due concerti:

Martedì 23 gennaio alle 18.30 presso l'Auditorium Rainier III "Happy hour Musical". Il festival inizia con un concerto Happy Hour Musical proposto dai membri dell'OPMC, in un programma 100% Mozart: Quintetto con corno in mi bemolle maggiore, K. 407/356, Quintetto con clarinetto in la maggiore, K. 581.

Sabato 27 gennaio alle 20, ancora all'Auditorium Rainier III il concerto sinfonico "Mozart a Monaco". In programma: HAYDN Sinfonia n. 70 in re maggiore, Sinfonia concertante per violino e viola in mi bemolle maggiore, K. 364 (320d) Sinfonia n. 41 in do maggiore, K. 551 “Giove”