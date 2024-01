Nizza, anno record per i musei cittadini. I visitatori sono saliti, nel 2023, del 12,5%

I dieci musei della Città di Nizza hanno accolto, lo scorso anno, 674.884 visitatori: un incremento del 12,5% rispetto al 2022.

Questo il commento di Christian Estrosi: “Il 2023 è stato un anno eccezionale per le nostre istituzioni culturali. Nizza ha brillato su scala nazionale e internazionale. A riprova dell'attrattiva dei nostri musei di Nizza in Francia e all'estero, il 67% dei visitatori non proveniva dall'area metropolitana e la frequenza scolastica è aumentata di oltre il 46%”.





Nel 2023, i Musei della Città di Nizza hanno proposto 24 mostre.



Al Musée Matisse, Matisse Années 1930. A travers cahiers d’Art con 74.800 visitatori su 171.744 visitatori nell'intero 2023 (+4%);



Al Mamac, Thu-Van Tran – Nous vivons dans l’éclat con 76.665 visitatori su 140.356 nell'intero 2023 (+5%),



Al Museo Massena - 90.386 visitatori nel 2023 (+15%),



Al Musée de la Photographie Charles Nègre, Une ode à la nature de Jeffrey Conley con 18.181 visitatori su 69.031 nell'intero 2023 (+21,5%),



Al Palais Lascaris, Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de Sylvie T. con 55.805 visitatori su 59.437 nell'intero 2023 (+14%).



Al Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky On est tous fous - Carte blanche à Ben con 17.620 visitatori



Al musée de Préhistoire de Terra Amata, Des legos et des hommes (préhistoriques) con 9.218 visitatori su 29.301 per l'intero anno.