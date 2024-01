“Russia senza Putin”, manifestazione dei rifugiati politici russi sulla Promenade (Foto)

Fin dal XIX secolo Nizza è una città “importante” per le comunità russe all’estero: non stupisce dunque che una trentina di persone si sia presentata sulla Promenade des Anglais, di fronte all’Hotel Negresco, munita di cartelli, per chiedere, come avvenuto anche in altre città francesi, "una Russia senza Putin".

Cartelli che lasciamo poco all’immaginazione: "Putin = guerra", "Putin all'Aia" o “Liberate Navalny”.

La vita dei rifugiati politici si fa sempre più dura, in Francia come altrove: le ritorsioni sono ormai all’ordine del giorno, con confische di beni ai parenti rimasti in Russia e rischi di vederne alcuni “mobilitati” e spediti in Ucraina.

Alla manifestazione, una tangibile risposta agli appelli lanciati da Russie Libertés, dall’Istituto Sakharov e da Free Navalny France, era presente l’ex deputato alla Duma Gennady Goudkov, esponente dell'opposizione al regime di Putin in Francia, che si è unito al corteo.

Queste il suo commento ripreso da Nice Matin: "Tutte le persone che sono venute corrono un rischio perché l'FSB (il servizio segreto russo) ha creato filiali quasi ovunque per monitorare le attività degli oppositori”.

Le fotografie a corredo di questo articolo sono di Ghjuvan Pasquale.