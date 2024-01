Può la Costa D’Avorio vincere (in casa) la Coppa D’Africa?

Durante il primo mese del 2024 ha preso ufficialmente il via il più importante torneo calcistico del continente africano, la Coppa D’Africa 2023, per l’occasione ospitata in Costa D’Avorio.

La prima partita si è infatti giocata all’Olympic Stadium Ebimpé di Abidjan, la capitale della nazione ed ha visto i padroni di casa vincere 2 a 0 contro la Guinea Bissau, un risultato prevedibile (la costa d’Avorio è tra le nazionali più forti del continente africano) ma che di certo avrà lasciato più di uno spettatore a bocca aperta più che altro per il contesto.

Erano quarant’anni che la coppa non si giocava in Costa D’Avorio e il sotto testo storico che sta dietro questo gap temporale è impressionante; di mezzo c’è un paese che ha visto rivoluzionarsi il suo assetto politico più volte in favore di presidenti che rimangono in carica per quarant’anni e in favore di una complessa situazione nazionale, fatta di gruppi distinti di persone derivanti da situazioni molto diverse tra loro.

Come se la sta cavando la Costa D’AVorio?

Quando nel 2014 Issa Hayatou aveva annunciato che la coppa si sarebbe giocata proprio in Costa D’Avorio nel 2021 nessuno c’avrebbe mai creduto; ad oggi, forti di uno nuovo stadio da sessantamila posti e di un sacco di rivoluzioni politiche e sociali il piccolo stato Africano, la situazione è più diversa che mai e la cerimonia d’apertura dell’edizione 2023 della coppa è tra le più interessanti che ci siano mai state.

Calcisticamente palando quel poco che si è visto della nazionale della costa d’Avorio ha lasciato ben sperare per il futuro. Nel giro di quattro minuti Seko Fofana e soci sono riusciti a rompere il ghiaccio e a effettuare il primo goal della competizione.

Tornando minacciosi poco dopo quando il passaggio di Kessié ha permesso a Fofana di stampare un missile terra aria sulla traversa della porta avversaria, con tanta gioia da parte di Jean-Louis Gasset che si trova a guidare una delle nazionali più promettenti del campionato.

Per quanto la squadra sia lontana dalle prestazioni che poteva avere negli anni d’oro, quelli di Drogba e Touré, la dotazione di giocatori e la carica posta nelle prime partite giocate hanno dimostrato la presenza dello spirito giusto. Certo, i bookmaker che erogano scommesse online danno come favorite le nazionali di Egitto, Marocco e Senegal ma la costa d’Avorio è lì per far stupire tutti di nuovo.

Quali sono le previsioni sul lungo termine?

I presupposti per un campionato vinto ci sono tutti, considerando che non sarebbe nemmeno la prima volta per la nazionale la situazione è ancora più promettente.

La costa d’Avorio ha infatti vinto la coppa ben due volte, nel 1992 e nel 2015 ma mai lo ha fatto in casa; l’ultima volta che la nazione ha ospitato il campionato le cose sono andate piuttosto male, con un eliminazione al primo turno; durante il corso dell’ultima coppa d’Africa, poi, le cose non erano andate molto meglio con un eliminazione agli ottavi di finale.

Nonostante l’ombra lunga del mercato Arabo che si fagocita i talenti di tutto il mondo, nonostante le difficoltà di un continente intero, il gioco del Calcio continua ad affascinare come mai prima d’ora le nuova generazioni e le vecchie, spinte in avanti dalla voglia di calciare la palla al di la delle difese impenetrabili dei giocatori avversari.

La coppa d’Africa, esattamente come tante delle competizioni che è possibile trovare citate nel Betfair blog, è un evento da seguire proprio per la sua capacità di risvegliare il fuoco della passione del cuore di chi guarda.