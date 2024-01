Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Professeurs en scène - Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique

Sabato 27 gennaio 18.30 Concerto di apertura

Auditorium Hector Berlioz, Conservatorio di musica e arte drammatica

Nel programma:

Philippe Mariotti (chitarra), "Musica spagnola" Francisco Tarrega Malagueña, Sebastián Iradier La Paloma, Isaac Albeniz Leyenda e Francisco Tarrega Gran Jota

Nicola Peretto (sassofono) e Fabien Charpentron (pianoforte), Fernande Decruck "Sonata in 4 movimenti in Do# Maggiore"

Marie-Agnès Le Tellier (violino), Christelle Cerf (violino), Mireille Wojciechowski (viola), Charles Arzounian (violoncello) e Sandra Ramos Lagarde (pianoforte), Antonin Dvorak "Quintette en La Majeur opus 81. B155"

1 Rue Claude Debussy



Mouvances dans le théâtre contemporain, autour de Molière

Giovedì 25 gennaio 2024, ore 20,30

Théâtre Antibéa



La tartuffe ou l'hypocrite

Dal 26 al 28 gennaio 2024, ore 20,30

Antibéa



Professeurs en scène - Conservatoire de musique

Sabato 27 gennaio 2024 ore 18,30

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique

1 Rue Claude Debussy



Improvisation théâtrale

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18

Antibéa



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10



Visite guidée La route des Peintres : Venerdì 26 gennaio 2024 ore 10



AURON

CHEFS AU SOMMET 12ÈME EDITION

Fino a lunedì 29 gennaio 2024 dalle 10 alle 21.

Station d'Auron

06660 Auron



BEAULIEU

MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Diyae Bourhim opens studios

Giovedì 25Gennaio 2024 ORE 15

Partecipate a un'esperienza artistica unica raggiungendo l'artista Diyae Bourhim nel cuore del suo studio. Durante la giornata, esplorate le fonti di ispirazione e le tecniche artistiche dell'artista e immergetevi nel suo lavoro. Da vivere.

Tivoli 89 atelier

3 rue Jules Ferry



Recital di poesie haiku

Mercoledì 31 Gennaio 2024 ore 17

Tivoli 89 atelier

3 rue Jules Ferry



BREIL SUR ROYA

Exposition : "En quête d'un grand peut-être" : Entrez sur les chemins de la littérature ado

Fino all'8 febbraio 2024

Bibliothèque

1bis rue Pasteur



CANNES

CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - KID FRANCESCOLI / FRENCH 79

Giovedì 25 gennaio 2024 ore 21

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, AMOUR, GLOIRE ET MOZART - LA SÉRIE

Giovedì 25 gennaio 2024 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERTM, MID?M+ 24 LIVE - YEMI ALADE

Giovedì 25 gennaio 2024 ore 19,30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - MADAME MONSIEUR / CLARA YSÉ

Venerdì 26 gennaio 2024 ore 19

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - DE LA SOUL LIVE BAND / BLACK STAR

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, THÉÂTRALIES DE CANNES

Da venerdì 26 gennaio 2024 a domenica 28 gennaio 2024

Horaire:

Vendredi 26: 20h30

Samedi 27: 20h30

Dimanche 28: 17h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT, MID?M+ 24 LIVE - ENSEMBLE ALICANTUS

Sabato 27 gennaio 2024 ore 19,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



CONCERT, KAOPHONIC TRIBU & YAZ ELECTRO

Sabato 27 gennaio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, REGARD SUR MARIA CALLAS

Sabato 27 gennaio 2024 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



ANIMATIONS, LECTURE D'HISTOIRES

Sabato 27 gennaio 2024 ore 14,30

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



EXPOSITION, CRÈCHES DU MONDE AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 27 gennaio 2024

Visites en décembre : 23, 26, 27, 28, 29 et 30 déc. de 15h à 18h

Visites en janvier : 6, 13, 20 et 27 janv. de 15h à 18h

Moulin Forville, 15 et 17 rue Forville



CONCERT, AMOUR, GLOIRE ET MOZART - LA SÉRIE

Domenica 28 gennaio 2024 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, ADN - HISTOIRES DE FAMILLES

Compagnie Hanna R

Martedì 30 gennaio 2024 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ATELIER, MASQUES DU CARNAVAL

Mercoledì 31 gennaio 2024 dalle 14 alle 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

CELEBRAZIONE DELLE PROFESSIONI DI MONTAGNA

Da sabato 27 a domenica 28 gennaio 2024.

Sabato dalle 16.00:

Dimostrazione di cani da valanga per l'evacuazione delle seggiovie, presentazione della professione di pattugliatore, uscita con i battipista, scambio con il PGHM

Dove: Fronte della neve

Domenica dalle 9.30:

Escursione con le racchette da neve "Alla scoperta del mestiere di guida di media montagna".

Dove: Ufficio del turismo

Isola 2000



LEVENS

CONCERT “DUO LA MER”

Domenica 28 gennaio 2024

Orari di apertura il domenica dalle 16:30 alle 18:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Lavoir théâtre - Sete

Cie L'autre monde - Tratto dal romanzo di Amélie Nothomb

Adattato e diretto da Catherine D'At - Con : Julien Bleitrach

Venerdì 26 Gennaio 2024 ore 20,30

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Concert de Louise Combier

Venerdì 26 Gennaio 2024

Louise Combier, giovane artista rivelata nel 2020 da un noto programma televisivo. Si è esibita in diverse biblioteche della nostra regione e siamo lieti di darle il benvenuto a Mentone.

È una giovane donna con due volti: quello di una ragazza, ingenua e prudente, e quello di una donna, sensuale e sicura di sé. Ci travolgerà e ci immergerà nella musicalità delle parole, nella loro carne e anima, con poesia e musica all'altezza.

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Menton Inspired, mostra

Fino al 28 febbraio 2024

St John's English Library

31 avenue Carnot



Esposition : Je reste avec vous

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Fino al 27 giugno 2024

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin du Palais de Carnolès

Martedì 10 - 11:30

Giovedì 15 - 16:30

Sabato 10 - 11:30

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata : Rendez-vous Menton - Boulevard de Garavan

Mercoledì 31 Gennaio 2024 ore 10

29 Av. Aristide Briand

06500 MENTON



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



MONACO

Théâtre - "La Machine à Remonter le Rock"

Da giovedì 25 gennaio a sabato 27 gennaio ore 20 e domenica 28 gennaio 2024 ore 16,30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Teatro - "Quai des orfèvres légitime défense"

Giovedì 25 gennaio 2024 alle 20

Parigi, fine anni '40. Paul Weylberg, famoso mecenate, collezionista d'arte e seduttore incallito, viene misteriosamente assassinato a casa sua. In un lussuoso atelier, il pittore Noël Martin, amico della vittima e marito geloso, è particolarmente nervoso alla notizia dell'omicidio. Sospetta che Belle, la moglie civettuola, bella e molto corteggiata, gli abbia mentito sulla natura della sua relazione con il defunto Paul Weylberg. L'arrivo dell'ispettore Maria, incaricato dell'indagine, solleverà un vespaio in casa Martin, spingendo Noël in uno stato d'ansia sempre più intenso...

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Opera - "Giulio Cesare in Egitto"

Venerdì 26 gennaio 2024 alle 19,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussani.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tradizioni - "Celebrazioni per Santa Devota"

Sabato 27 gennaio 2024

Quai Albert Ier



Théâtre - "Pépito petit bateau"

Sabato 27 gennaio ore 14,30 e 16,30, domenica 28 gennaio 2024 ore 11

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



OPMC - "Concerto sinfonico - Mozart a Monaco

Sabato 27 gennaio 2024, ore 20

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Mozart a Monaco". Direttore: Thomas Hengelbrock, violino: Sibylle Duchesne, viola: François Méreaux. In programma: HAYDN, MOZART.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - "Monaco autrefois" (C'era una volta Monaco)

Da mercoledì 27 dicembre 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024, dalle 9 alle 18

Venite a scoprire la nuova mostra panoramica "Monaco autrefois" di Jean-Pierre Debernardi sulla terrazza panoramica! Fotografie inedite che risalgono all'inizio del XX secolo, provenienti dalla collezione del nonno.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Opera - "Giulio Cesare in Egitto"

Domenica 28 gennaio 2024 alle 15

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussani.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



"Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Fino a domenica 28 gennaio 2024

46° Festival Internazionale del Circo e 11° New Generation. Il 2024 segna il 50° anniversario del Festival del Circo più famoso del mondo (1974-2024) e chiude le celebrazioni del Centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), fondatore del Festival. Uno spettacolo unico da non perdere! Viva il Circo!

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Sport - "92nd WRC Rallye Monte-Carlo"

Fino a domenica 28 gennaio 2024,

Con 14 passi di montagna da attraversare nel corso delle 17 prove speciali dislocate su 5 dipartimenti francesi, il percorso di questa prova inaugurale del Campionato del Mondo di Rally (WRC) FIA 2024 è salito di latitudine - e quindi di altitudine. Il Comitato Organizzatore dell'Automobile Club de Monaco (ACM) ha optato per un ritorno nel dipartimento delle Hautes-Alpes, più precisamente a Gap, città ospitante dal 2014 al 2021, nella speranza di un percorso ancora più innevato rispetto alle precedenti edizioni.

Da lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2024

Place du Casino



Tutta l'arte del cinema - "Master class dei fratelli Larrieu"

Lunedì 29 gennaio 2024 alle 18.30, Théâtre des Variétés

Proiezioni speciali - Master class con i fratelli Larrieu. Dentro e fuori, dentro e fuori: i fratelli Larrieu discutono della nozione di spazio nei loro film. Attività della stagione di conferenze della Fondazione Principe Pierre di Monaco.

Lunedì 29 gennaio 2024, alle 18.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Opera - "Ein deutsches Requiem"

Lunedì 29 gennaio 2024 alle 20

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Concerto del coro. Direttore musicale Gianluca Capuano. Direttore del coro Stefano Visconti. Musiche di Johannes Brahms (1833-1897). Creazione: Gewandhaus, Lipsia, 18 febbraio 1869.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Giulio Cesare in Egitto"

Martedì 30 gennaio 2024 alle 19

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione di Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussani.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Sport: Rally Monte-Carlo Historique

Da mercoledì 31 gennaio a mercoledì 7 febbraio 2024

Il 26° Rally Monte-Carlo Historic si distingue ancora una volta per la diversità e l'autenticità del suo percorso, a partire dal ritorno di Glasgow e Milano come città di partenza. Il Comitato Organizzatore dell'Automobile Club di Monaco si augura che l'evento del 2024 sia più attraente che mai, con le tappe di regolarità (SR) che ne hanno decretato il successo!

Principauté de Monaco



OPMC - "Happy Hour Musicale - Mozart a Monaco"

Mercoledì 31 gennaio 2024 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musicale - Mozart a Monaco". Violini: Andriy Ostapchuk & Sofija Radic, viole: François Méreaux & Ruggero Mastrolorenzi, violoncello: Delphine Perrone. In programma: MOZART.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "Sens dessus dessous - André Dussollier"

Mercoledì 31 gennaio 2024 alle 20

Più di vent'anni fa André Dussollier creava il suo "Monstres sacrés, sacrés monstres", un patchwork di testi degli scrittori più illustri, senza immaginare che oggi sarebbe diventato lui stesso questo mostro sacro! Virtuoso del linguaggio, mago delle parole, orafo del fraseggio, interprete dall'inventiva infinita, narratore impareggiabile, André Dussollier è diventato questo mostro sacro del palcoscenico (e dello schermo!), un artista raro ed eccezionale che ha posto al vertice del suo impegno standard esigenti e finezza.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Pop-Up Invernale - "Blue Ice"

Fino a giovedì 29 febbraio 2024, dalle 18.30 alle 1.30, Blue Gin

La banchisa approda al Blue Gin! Una boccata di aria fresca attraversa il mondo polare... Igloo, foreste di pini bianchi, stalattiti, orsi polari, pinguini... Partite per una vera e propria avventura esotica nella terra dei ghiacci. Da igloo e iceberg a stalattiti e foreste di pini, l'immersione nel cuore del Polo Nord è garantita! Circondato da luci blu, il DJ residente Nicolas Saad scalderà la pista da ballo ogni settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ma un viaggio senza gusto non è un viaggio... Dirigetevi verso il Circolo Polare Artico per una serie di cocktail rivisitato.

Blue Gin

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 40,

Avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024,

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

CÉLESTEZ-MOI – LES ENFANTS DES NINETIE’S

Da giovedì 25 a venerdì 26 gennaio 2024.

Stephen Di Tordo crea il suo one-man show Célestez-moi al TNN, spinto dal desiderio di parlare ai bambini degli anni '90, ormai cresciuti.

Con la musica al centro della sua creazione, incarna a turno la storia di Lou, Céleste e Sham. Una sera in un locale clandestino, dopo la riapertura del mondo post-epidemia, Lou balla, lasciandosi trasportare dal tumulto dei corpi. Una ragazza gli infila in tasca un biglietto e scatena il potere dell'immaginazione.

Iconic

Angle avenue Thiers et avenue Jean Médecin



FACE À FACE OPÉRA

Giovedì 25 gennaio 2024 alle 18.

Vi piace un'opera particolare e vorreste saperne di più?

Siete indecisi se andare a vedere un'opera e vorreste avere un'anticipazione dello spettacolo?

Il giorno prima della prima di ogni opera, incontrate i maestri e le maestre dello spettacolo presso l'Artistique.

Scoprirete la loro visione e interpretazione dell'opera che vi aspetta sul palcoscenico.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LES ZINDÉ, SPETTACOLO

Venerdì 26 gennaio 2024 alle 20:30.

Quattro amici d'infanzia improvvisano uno spettacolo unico, interattivo e dal ritmo incalzante! Non si pongono limiti e mettono in scena una scena dopo l'altra piena di ironia, umorismo e poesia in un'atmosfera delirante.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



RUSALKA – ANTONÍN DVORÁK, OPERA

Venerdì 26 gennaio 2024 alle 20.

Domenica 28 gennaio 2024 alle 15.

Martedì 30 gennaio 2024 alle 20.

Opera fantastica e meravigliosa, Rusalka è senza dubbio uno dei gioielli dell'intero repertorio operistico slavo. Un'opera importante che viene eseguita troppo raramente!

Rusalka, una giovane ninfa delle acque, si è innamorata di un principe del mondo umano. Nonostante gli avvertimenti del padre Ondin, la ragazza ha un solo desiderio: lasciare il suo mondo e sposarlo. Per farlo, accetta un patto offerto dalla vecchia Jezibaba: se vuole vivere tra gli umani, deve rinunciare alla sua voce. Rusalka accetta questo sacrificio. Ma il principe la abbandona presto per un'altra donna, la principessa straniera...

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



60 MINUTES DU PHILHARMONIQUE,

Sabato 27 gennaio 2024 alle 18.

Non siete sicuri che la musica classica vi piaccia abbastanza da partecipare a un'intera serata? per partecipare a una serata intera? Allora questa serie di concerti "express", con i vari ensemble da camera dell'Orchestre Philharmonique de Nice, fa al caso vostro!

LES CUIVRES DE L’OPN FONT LEUR CINÉMA sabato 30 settembre

MOZART & CO sabato 27 gennaio

AMERICA sabato 16 marzo

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



L’IMPROMPTU DE VERSAILLES – UNE COMÉDIE DE MOLIÈRE. LE SPECTACLE DES 100 ANS

Domenica 28 gennaio 2024 alle 18.

Molière, autore, direttore di compagnia, regista e attore, sta dirigendo le prove di una sua commedia da rappresentare davanti al Re. Gli attori non hanno avuto il tempo di imparare i loro ruoli e la troupe è nel panico...

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



CONCERT : MICHEL JONASZ – DU BLUES DU BLUES !

Domenica 28 gennaio 2024 alle 18.

Dopo la chanson francese e la musica gitana, questo è il terzo e ultimo capitolo degli omaggi di Michel Jonasz alle fonti musicali che lo hanno ispirato, tra cui, naturalmente, il Blues.

È stata una tendenza, se non un linguaggio, che ha gettato le basi per tutta la musica contemporanea.

Riferimento per i suoi album, Michel Jonasz è acclamato per le sue eccezionali performance dal vivo, circondato dai più grandi musicisti in circolazione. Con il tandem Jean-Yves d'Angelo e Manu Katché, riunisce chitarra, basso e ottoni (tra cui Pierre d'Angelo, Éric Mula e l'immancabile Michel Gaucher) per un omaggio al Blues nel migliore stile.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



VIENS AVEC TON SMARTPHONE

Martedì 30 gennaio 2024 alle 14:30.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado Venite con il vostro smartphone e portate i vostri alunni sul palcoscenico

sul palcoscenico, sui set di un'opera, a incontrare gli artisti di una produzione lirica, prima di assistere allo spettacolo.

Utilizzando i loro smartphone, i vostri alunni potranno catturare i ricordi di questo scambio e condividerli sui social network!

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LA FAUSSE SUIVANTE

Da mercoledì 31 gennaio a venerdì 2 febbraio 2024.

Dieci anni dopo aver messo in scena Le Jeu de l'amour et du hasard quando ha assunto la direzione del Théâtre de Carouge, Jean Liermier torna a Marivaux con La Fausse Suivante, un gioiello di machiavellismo.

L'amore è minato dall'interesse, dal profitto e dalla manipolazione.

Il giovane opportunista Lélio deve sposare la contessa, che gli ha prestato una cospicua somma per permettergli di acquistare un terreno. Insieme, hanno firmato un atto in cui si impegnano a pagare una penale sostanziosa se dovessero rompere la promessa di matrimonio. Ma nel frattempo, a Lélio è stata segnalata una bella e ricca giovane donna che potrebbe sposare, la cui dote sarebbe molto più vantaggiosa...

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Village



TENDE

Visite tactile en Italien "Le Musée au bout des doigts" du Musée des Merveilles - Tende

Dal 27 gennaio al 28 gennaio 2024 ore 11

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947