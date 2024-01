Nella foto, la giornalista ed event manager del nuovo premio di More News, “ Evolution Horizon Award”, tra Raffaello Cairoli e Trudy Berger, alla serata di inaugurazione del Monaco et Suisse Investment Forum (da questa edizione MIIF), l’anno scorso presso “La Boutique Mc Laren” nel Principato di Monaco.

Un evento annuale di business networking che si svolge presso l’iconica e prestigiosa sede dello Yacht Club del Principato di Monaco dove, imprenditori family office e investitori, potranno esplorare investimenti diversi e complementari in un unico luogo e che, fin dalla sua nascita, ha aperto le sue porte a imprese e individui sempre più internazionali.

Questo, in sintesi, è il focus del Monaco International Investment Forum, MIIF, già Monaco et Suisse Investment Forum nelle due precedenti edizioni, che il prossimo 15 marzo segnerà dunque un nuovo capitolo della sua storia, aprendosi ad una platea sempre più internazionale.

Uno dei valori aggiunti più acclamati di questa kermesse è infatti la sua qualità e il suo pubblico diversificato. L’obiettivo è quindi quello di continuare ad ampliare la portata internazionale di questo evento di business e di aumentare le opportunità di investimento.

Come infatti racconta Raffaello Cairoli, Founder e Ceo del MIIF “nella seconda edizione abbiamo accolto imprese con sedi in Germania, Romania, Lussemburgo ed Emirati Arabi Uniti, oltre ai due principali paesi, Monaco e Svizzera. Tra le attività organizzate, i convegni rappresentano uno degli aspetti più apprezzati dalle aziende espositrici e dai potenziali clienti. Nella terza edizione abbiamo a disposizione otto sessioni di 20 minuti in cui gli imprenditori possono fornire una spiegazione più approfondita delle loro attività, seguita da una sessione di domande e risposte.”

“Peraltro” aggiunge Trudy Berger, tra gli organizzatori del Forum e Direttore Marketing e Comunicazione dello stesso, nonché amministratore delegato di Brand Therapy, un’agenzia di gestione del marchio specializzata nel settore del lusso e che si occupa di comunicazione, PR e marketing “ la Monaco International Investment Forum Platform è l’ultima novità che sarà lanciata all’inizio del 2024. Si tratta di una piattaforma creata e pensata dal Team MIIF per espositori e clienti finali per garantire un dialogo più diretto ed immediato prima, durante e dopo l’evento.”

Ma da chi è composto il team?

“Il team” conclude Cairoli “è composto da persone appassionate e ambiziose che lavorano in diversi settori nella loro vita quotidiana e parallelamente hanno abbracciato e sostenuto il Monaco International Investment Forum. Di conseguenza, il valore aggiunto del team è la rete di cui possono beneficiare aziende e clienti finali”.