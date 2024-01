Biot, “Léger Défilé!” una mostra che traghetta dalla tela al tessuto

Il museo Fernand Léger di Biot propone, dal 24 febbraio fino al 26 maggio 2024, “Léger Défilé!”, una mostra organizzata nell'ambito di una partnership iniziata nel 2022 con il DN MADE (Diploma Nazionale dei Mestieri d'Arte e del Design).



Per l’occasione, il museo si veste con i suoi abiti più belli per proporre i costumi originali, direttamente ispirati all'opera di Fernand Léger.



Cappotti over-size con composizioni grafiche e figurative, copricapo e maschere d'aspetto prese in prestito dalla cosmogonia africana e dallo spirito jazz, camicie e mantelle con motivi geometrici e astratti, assicurano una sfilata d'alta moda.



Frutto del know-how e del lavoro di ricerca degli studenti del DN MADE, i pezzi tessili, i loro schizzi e modelli preparatori propongono un dialogo inedito con una selezione di dipinti e disegni di Fernand Léger, provenienti dalla collezione del museo.



Il passaggio dalla tela del pittore al tessuto che avvolge i corpi, sottolinea l'apporto artistico di Fernand Léger nel campo dello spettacolo vivente, in particolare nella creazione di scenografie e costumi di scene, come La Création du monde, capolavoro d'avanguardia.

Fu creata nel 1923 per i Balletti svedesi.

La mostra genererà una sfilata pubblica, con creazioni, sabato 18 maggio 2024, nell'ambito della Notte europea dei musei.

Il museo Fernand Léger di Biot si trova lungo il Chemin du Val de Pôme 255.