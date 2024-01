“Casino”, l’ora dell’addio

È stato per decenni il marchio simbolo della grande distribuzione in Francia: i “Casino” hanno caratterizzato la vita di moltissime famiglie e i loro distributori di carburante “pilota” erano continua meta di francesi e stranieri per il prezzo applicato e la velocità nel rifornimento.

Ora moltissimi Casino stanno passando di mano: in Costa Azzurra moltissimi supermercati cambieranno insegna entro fine giugno e sarà un po’ la fine di un’epoca.

Il passaggio di mano avverrà in tre date: 30 aprile, il 31 maggio e 1° luglio e saranno le catene Auchan, Intermarché e Carrefour a sostituire quelle del Casino.

Ecco i punti vendita interessati alla trasformazione.

30 aprile 2024

Il Casino de Mandelieu diverrà Auchan.

Il Casino de Villeneuve-Loubet diverrà Intermarché.

Il Casino d'Antibes (Centro commerciale Palais des Congrès) diverrà Auchan.

Il Casino d'Antibes (Boulevard du président Wilson) diverrà Auchan.

31 maggio 2024

Il grand Casino di Nizza situato in Boulevard Gambetta 20 sarà demolito assieme con complesso del Mercato de la Buffa e poi si trasformerà in un Intermarché

Il Casino Nice Paillon diventerà Intermarché.

Il Casino di Antibes (Boulevard Raymond Poincarré) diventerà Auchan.

Il Casino di Antibes (Avenue Philippe Rochat 70) diventerà Auchan.

Il Casino di Antibes (Avenue Nicolas Aussel) diventerà Intermarché.

Il Casino di Mouans-Sartoux diventerà Auchan.

Il Casino du Rouret diventerà Intermarché.

Il Casino di Cagnes-sur-Mer diventerà Intermarché.

Il Casino di Cannes (Boulevard d’Alsace) diventerà Intermarché

1° luglio 2024

Il Casino situato dietro Nice Étoile diventerà Intermarché.

Il Casino di Vence diventerà Auchan.

Il Casino di Cannes, situato in avenue Françis Tonner, diventerà Auchan.

Il Casino di Biot diventerà Intermarché.

Il Casino du Cannet diventerà Intermarché.



Sempre a Nizza il piccolo negozio Casino posto in Boulevard Gambetta diventerà Carrefour o Intermarché in una data ancora da definire: le trattative sono in corso. Sempre che l’autorità garante della concorrenza non si opponga data la presenza in forza, nel quartiere, dei due marchi.



Il piccolo negozio del Casino situato in Boulevard Gambetta passerà sotto il controllo di Carrefour, ma non è stata comunicata alcuna data, perché il gruppo ha appena avviato le trattative.

Se Carrefour dovesse ritirarsi, questo negozio diventerebbe Intermarché, ma la situazione potrebbe ulteriormente evolversi se l'autorità garante della concorrenza dovesse ritenere Auchan e Intermarché troppo presenti e quindi in una situazione di monopolio.