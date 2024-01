Nel Principato di Monaco la 56ª riunione dell'Accord Ramoge

- azioni di sorveglianza sanitaria dell'ambiente marino con misure delle concentrazioni di Ostreopsis ovata , un'alga tossica per l'uomo in caso di proliferazione;

- numerose azioni di comunicazione che implicano la partecipazione ad eventi locali e internazionali e mirano a sensibilizzare sulle attività dell'accordo e sulle tematiche chiave legate alla conservazione dell'ambiente marino.

Per l'anno 2024, diverse iniziative segneranno l'agenda dell'Accordo, in particolare con nuove operazioni di lotta contro l'inquinamento marino in Italia e in Francia, ma anche il lancio di un programma di sensibilizzazione alla protezione degli habitat profondi esplorati durante le campagne oceanografiche RAMOGE.

È in programma anche la terza edizione del concorso internazionale di fotografia sul tema «L'Uomo e il Mare», così come eventi sul restauro della Posidonia, sulle specie non indigene del Mediterraneo.