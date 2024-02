Quando parliamo di un servizio di pulizia e sanificazione stiamo parlando di un servizio molto importante e che viene preso in considerazione da tante persone e anche imprese per varie circostanze e luoghi diversi e parliamo di vari settori e quindi potremmo fare riferimento agli ospedali, alle scuole, ma anche uffici, ristoranti, alberghi e abitazioni private e praticamente dovunque.

Fermo restando che tutti i luoghi che abbiamo menzionato sono tutti diversi e hanno delle esigenze di pulizie differenti come vedremo, però in linea generale l'obiettivo di queste imprese di pulizie è di mettere a disposizione dei clienti un servizio che gli possa garantire un ambiente pulito, igienico e sicuro.

Infatti, non è un caso che non si faccia riferimento solo alla pulizia e quindi all'eliminazione del cosiddetto sporco visibile come può essere la polvere o i residui di cibo e già questa è una cosa molto importante per l'igiene, ma si fa riferimento giustamente anche alla sanificazione.

E quando si parla di sanificazione si parla di prevenzione della diffusione di malattie e infezioni e abbiamo visto questa cosa quando è stata importante in epoca Covid.

Anzi molte persone forse nemmeno conoscevano a meno che non fossero imprenditori e quindi contattavano queste imprese per i loro locali questi servizi di sanificazione e anzi addirittura qualcuno li confondeva con quelle di pulizia, non sapendo che in realtà quando si parla di sanificazione si parla di eliminare il cosiddetto sporco Invisibile e cioè tutti gli agenti patogeni e facciamo riferimento a batteri, virus e muffe.

Ed ecco perché dicevamo che poi durante gli anni del Covid abbiamo tutti iniziato a conoscere questi servizi semplicemente perché senza gli stessi non era possibile nemmeno aprire quei locali e quindi parliamo anche di supermercati o di panifici, perché la sanificazione degli stessi erano previsti dei protocolli molto rigidi che servivano a far ripartire il Paese.

I professionisti che lavorano all'interno delle imprese di pulizie e sanificazione fanno un lavoro molto complesso

Di sicuro come dicevamo nel titolo di questa seconda parte, comunque,devono esserfici ma anche negli arredi e nell'aria e lo fanno utilizzando

Tra l'altro si occupano anche di altri servizi specializzati come può essere la pulizia di moquette, ma come può essere anche la pulizia di divani o vetrate dipendendo poi da dove stanno andando a pulire.

O ad esempio potrebbero anche offrire servizi che riguardano lo smaltimento dei rifiuti che sempre sono servizi molto delicati soprattutto quando si parla di rifiuti speciali e non dei rifiuti urbani che tutti conosciamo.

Per quanto riguarda il costo del loro intervento dipende da tante variabili e comunque ce lo potranno comunicare quando verranno ad eseguire un sopralluogo, sopralluogo che gli servirà anche a studiare quel locale specifico, o quei locali per preparare al meglio l'intervento.