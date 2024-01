L'associazione Monaco-Cina, con il sostegno dell'Ambasciata di Monaco in Cina ha celebrato l'Anno del Drago di Legno

In occasione del Capodanno cinese, sotto il segno del Drago di Legno, che inizierà il 10 febbraio prossimo, l'Associazione Monaco-Cina ha organizzato, con il sostegno dell'Ambasciata di Monaco in Cina, una «Serata del Drago» il 29 gennaio 2024 all'Hotel Fairmont.

Tra le personalità, erano presenti in particolare il Direttore del Gabinetto di S.A.S. il Principe Alberto II, Christophe STEINER, l'Ambasciatrice di Monaco in Cina, Marie-Pascale BOISSON, il Console Generale di Cina a Marsiglia, Dong GUANGLI, la Direttricedelle Relazioni Diplomatiche e Consolari, Marie-Catherine CARUSO RAVERA, in rappresentanza del Consigliere-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, nonché il Direttore Generale del Monaco Economic Board, Guillaume ROSE.

La Compagnia di Teatro e Opera di Tianjin ha eseguito una performance di questa antica arte cinese multidisciplinare dove si mescolano, in costumi tradizionali mozzafiato, l'arte dei cantastorie, la danza, la musica e l'acrobazia.