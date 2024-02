Forum "Monaco pour l'emploi", il Governo rafforza i propri impegni

In occasione della seconda edizione del Forum «Monaco per l'Occupazione» che si terrà venerdì 16 febbraio prossimo al Grimaldi Forum, Christophe ROBINO, Consigliere di Governo - Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, ha ricordato l'impegno del governo principesco per l'occupazione nel Principato.

In realtà, Monaco ha raggiunto la soglia dei 63.000 posti di lavoro (pubblico e privato) nel terzo trimestre 2023, in aumento del 5% rispetto alla fine del 2022, e supererà i 100 milioni di ore lavorate registrate nel 2023. Queste cifre riflettono il dinamismo dell'economia monegasca. Questa buona salute contribuisce al rafforzamento delle casse sociali di Monaco.