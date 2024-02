Cannes, i “sogni” di Barbara Navi in mostra al Suquet des Artistes

Il Suquet des Artistes di Cannes propone un’interessante mostra, aperta fino a domenica 28 aprile 2024: “Barbara Navi, ces portes de corne et d'ivoire”.



Barbara Navi propone tele vicine al sogno che uniscono l'universo dei miti e della filosofia. La sua arte mescola immagini provenienti da diverse fonti come la pittura, il cinema o la fotografia per esprimere la poesia e la bellezza del mondo che la circonda.





Laureata in filosofia e alla scuola Boulle, cerca di illustrare la poesia e la bellezza del mondo che la circonda.

L’artista trae ispirazione dai testi della passione di Cristo, della storia della torre di Babele e dai miti di Goliaht, Léda e Pegaso.



A partire dagli anni 2000, la sua opera combina classici della pittura e del cinema.





Barbara Navi, le pacte

Il Suquet des Artistes si trova a Cannes in 7 Rue Saint-Dizier, la mostra, aperta fino al 28 aprile 2024, può essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.