Cosa non perdere a febbraio alla Mediateca di Monaco

La Mediateca di Monaco ha previsto un programma culturale per tutte le età e per tutti i gusti per il mese di febbraio. Gli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca Louis Notari, la Videoteca-Sonoteca José Notari e la Biblioteca Princesse Caroline - Ludoteca per i più piccoli.

Per i cinefili, due Ciné-Club sono previsti alla Biblioteca Louis Notari: il 1º febbraio alle 18.30, il film "Comme un avion" di Bruno Podalydès (2015) sarà commentato da Jean-Christophe Gay e il 15 febbraio alle 18.30 il film italiano "Pain, Amour et Fantaisie" di Luigi Comencini (1953) sarà presentato da Yves Gasiglia.

Per gli amanti delle lingue, una lettura in inglese sarà animata alla Bibliothèque Princesse Caroline il 3 febbraio alle 10 da una speaker inglese. Un incontro di mezz'ora in cui genitori e figli (ri)scopriranno meravigliosi album.

Diverse conferenze saranno anche organizzate presso la Biblioteca Louis Notari: "Biodiversità marina e salute umana" sarà presentata dal professor Denis Tedesco, Direttore scientifico del Centro Scientifico di Monaco il 6 febbraio alle 12.15, «L'amicizia tra Armand Gatti e Albert Diato» di Frederique Laurent il 7 febbraio alle 18.30, "Come gestire gli schermi in famiglia... con bambini da 0 a 10 anni" dal dottor Corinne Roehrig il 10 febbraio alle 10.30, e "Tamara de Lempicka" da Cécilia Auber il 22 febbraio alle 18.30.

Per i più manuali, un laboratorio di «cucito zero scarto», sarà animato il 7 febbraio alle 14 alla Biblioteca Louis Notari da Alizée Mordillat. Questo laboratorio permetterà di trasformare i cascami di tessuti in creazioni «100% fatte in casa».

Per quanto riguarda la musica, un concerto di Max Bonnay, Philippe Portejoie e Javier Estrella si terrà il 16 febbraio alle 19 alla Biblioteca Louis Notari.

Il trio ha lo scopo di rivisitare le musiche dei film di Michel Legrand. Inoltre, i Picnic Music si terranno ogni martedì dalle 12 alle 14 alla Videoteca-Sonoteca José

Notari. Infine, la Mediateca desidera intrattenere i bambini durante le vacanze e proporrà un laboratorio Glass Painting alla Biblioteca Princesse Caroline il 28 e 29 febbraio alle 14.

Per non perdere nessuna serata, workshop o evento, l'intero programma è disponibile sul sito web della Mediateca.