Opéra di Nizza, musiche di Tchaikovsky e Šostakovič nel fine settimana

Lionel Bringuier e Daniel Müller-Schott s’incontrano sul palco dell’Opéra di Nizza per un concerto sinfonico magistrale in programma sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio 2024 .



La Russia da sola è un continente musicale: da Tchaikovsky a Šostakovič, Lionel Bringuier invita a compiere un viaggio attraverso i secoli e le ispirazioni, con due opere chiave: la famosa Sinfonia Nº 4 del primo e il Concerto per violoncello Nº 1 di Šstakovič.



La Sinfonia 4 di Tchaikovsky è un viaggio nel cuore dell'anima e dei dubbi di un compositore preoccupato di fronte a un mondo di cui non è più sicuro di comprendere il significato. Qualche decennio più tardi anche Šostakovič attraversa un periodo difficile.

Il suo incontro con il giovane virtuoso del violoncello Mstislav Rostropovich (di cui Daniel Müller-Schott fu allievo) gli ridonò coraggio. Creò, anche per lui, un'opera sorprendente di forza e di novità, che da allora si è affermata come una delle pagine maggiori del XX secolo.



Programma

Dimitri Šostakovič Concerto per violoncello 1

Piotr Ilyich Tchaikovsky Sinfonia 4 in fa minore, op. 36

Violoncello Daniel Müller-Schott

Direzione musicale Lionel Bringuier

Orchestre Philharmonique de Nice



Informazioni pratiche

Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 20

Domenica 4 febbraio 2024 a ore 15



L’Opéra di Nizza si trova in Rue Saint-François de Paule 4 nel Vieux Nice.