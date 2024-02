Mentone, consultazione pubblica sull'accelerazione della produzione di energie rinnovabili

La legge relativa all'Accelerazione della Produzione di Energia Rinnovabile (APER) del 10 marzo 2023 mira ad accelerare la produzione di energie rinnovabili sul territorio francese per raggiungere gli obiettivi nazionali fissati per il 2050. Come precisato nella lettera della prefettura di luglio 7, 2023: “la regione PACA si trova, nel suo insieme, in una situazione di forte dipendenza energetica poiché le energie rinnovabili coprono solo il 12% del consumo energetico regionale […] Anche con azioni di sobrietà energetica, il fabbisogno di elettricità in PACA crescerà fortemente nel prossimi anni.

La legge APER è strutturata attorno a 4 assi:

Pianificare la diffusione delle energie rinnovabili nei territori Semplificare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile Mobilitare gli spazi già artificializzati Condividere il valore dei progetti con i territori che li ospitano

Chiede ai comuni di definire le cosiddette zone di “accelerazione delle energie rinnovabili”, consentendo allo Stato di pianificare la politica nazionale in questo settore. Queste zone di accelerazione coprono tutti i settori delle energie rinnovabili: energia eolica, fotovoltaico, metanizzazione, calore rinnovabile, ecc. Queste zone di accelerazione non sono zone di progetto sistematico. Si tratta di ambiti in cui il comune vede favorevolmente (o non vede sfavorevolmente) la realizzazione di un progetto di energia rinnovabile. I progetti potrebbero non vedere mai la luce all'interno di queste zone, per molteplici ragioni: mancanza di un responsabile del progetto, vincoli ambientali, paesaggistici, ecc. Tuttavia, non potranno beneficiare dei vantaggi inerenti alle zone di accelerazione.

Pertanto, in conformità con le richieste del prefetto, il comune di Mentone ha effettuato l'esercizio di definizione delle aree in cui sembra opportuno lo sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabile. Questo lavoro di riflessione è oggetto di consultazione con il pubblico.

Consultazione pubblica per la definizione delle zone di accelerazione delle energie rinnovabili

La consultazione pubblica si terrà dal 1° febbraio 2024 alle ore 9:00 al 15 febbraio 2024 alle ore 17:00. Pertanto, chiunque voglia fare un'osservazione o una raccomandazione sul lavoro presentato può farlo:

Per posta, all'attenzione del Sindaco, 17 Rue de la République - 06500 MENTON Per posta elettronica/e-mail all'indirizzo mairie@ville-menton.fr specificando nell'oggetto: “ENR accelerazione _ all'assessorato all'urbanistica » Per posta Registro cartaceo di consultazione disponibile presso il Comune, nei consueti giorni e orari di apertura del Comune, da giovedì 1 febbraio 2024 dalle ore 9,00 a giovedì 15 febbraio 2024 compreso fino alle ore 17,00.