Nizza prima fra le grandi città francesi nelle quali eccelle il “bien vivre”

Anche quest’anno l’associazione Villes et villages où il fait bon vivre en France ha stilato la classifica del «bien vivre» e ancora una volta Nizza figura al primo posto nel Dipartimento e nella Regione.



Sono stati presi in considerazione ben 187 criteri per stabilire questa graduatoria che è divisa in due categorie: città con popolazione superiore ai 2 mila abitanti e i villaggi. I comuni francesi presi in considerazione sono quelli che si trovano in Europa, esclusi dunque quelli d’oltremare, e sono in totale 34.808







Theoule sur Mer



Il top 10 non vede alcuna località che si affaccia sul Mediterraneo figurare nelle 2 classifiche: ad essere privilegiata è la Costa Atlantica.

Queste le classifiche generali limitate ai primi dieci posti.



Città con oltre duemila abitanti

1: Angers (Maine-et-Loire)

2: Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)

3: Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

4: Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

5: Annecy (Haute-Savoie)

6: Lorient (Morbihan)

7: Rennes (Ille-et-Vilaine)

8: La Rochelle (Charente-Maritime)

9: Brest (Finistère)

10: Rodez (Aveyron)

11: Caen (Calvados)



Villaggi

1: Guéthary (Pyrénées-Atlantiques)

2: Martinvast (Manche)

3: Épron (Calvados)

4: Peltre (Moselle)

5: Authie (Calvados)

6: Saint-Quay-Perros (Côtes-d'Armor)

7: Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques)

8: Buros (Pyrénées-Atlantiques)

9: Marcellaz-Albanais (Haute-Savoie)

10: Cambes-en-Plaine (Calvados)



Appare evidente come il Dipartimento dei Pyrénées Atlantiques posto nella Regione Nouvelle-Aquitaine, con 3 città nella prima classifica e altrettanti villaggi nella seconda, sia quello di gran lunga privilegiato seguito, a una certa distanza, dal Calvados che si trova in Normandia con una località nel primo elenco e tre fra i villaggi



Per quanto riguarda Nizza (13ma città in assoluto), è al primo posto nella classifica nazionale dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti , oltre che in quelle della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur e del Dipartimento delle Alpi Marittime.



In campo nazionale questa la classifica delle località con popolazione superiore ai 2000 abitanti per quanto riguarda il Dipartimento delle Alpi Marittime





Nice : 13 (nessuna variazione) Antibes : 25 (+8) Cannes : 40 (+5) Cagnes-sur-Mer : 59 (+14) Grasse : 130 (+2) Saint-Laurent-du-Var : 159 (+42) Mougins : 202 (+19) Mandelieu-La-Napoule : 239 (+56) Vallauris : 250 (+9) Le Cannet : 266 (+44)



Per quanto riguarda la classifica dei villaggi con meno di duemila abitanti le prime tre località del Dipartimento delle Alpi Marittime presenti nella graduatoria nazionale sono: Théoule-sur-mer, Saint Jean Cap Ferrat e Falicon.

Nizza, infine, è al 7° posto assoluto fra le città con oltre 100 mila abitanti.