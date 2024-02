Il centro di Accoglienza Ricreativa di Roquebrune Cap-Martin ha ottenuto il Marchio di Qualità

Il Marchio di Qualità ACM (Accoglienza Collettiva dei Minori) è stato ottenuto per il Centro di Accoglienza Ricreativa per bambini dai 3 ai 6 anni “La Plage”.

Con un punteggio di 195 punti, il massimo ottenuto dai titolari di questo marchio nel dipartimento delle Alpi Marittime, e una valutazione: " Un dossier eccellente, perfettamente costruito e presentato, che presenta un centro ricreativo il cui funzionamento è notevolmente ambizioso professionale ed educativo »

Il marchio di qualità è un sistema che consente a ciascuna struttura di partecipare ad un processo di progresso volontario per soddisfare una serie di criteri.

Questo marchio di qualità è portato congiuntamente dagli attori del DAJ (Dynamique Azuréenne de la Jeunesse) (CAF 06, SDJES 06, FSPVA 06 & Collectif ESA).

Persegue 5 obiettivi:

Avviare un processo di progresso permanente nell’ambito dell’accoglienza collettiva dei minoriPromuovere l'immagine dell'accoglienza collettiva dei minori

Garantire la qualità educativa e pedagogica degli educatori popolari nei confronti del pubblico accolto

Migliorare l’integrazione dell’accoglienza collettiva dei minori sul territorioFar lavorare un team (funzionari eletti, management, leadership, personale tecnico) in modo continuo, collettivo e trasversale attorno a un approccio basato sul progresso.

Diversi componenti compongono questa etichetta e partecipano alla valutazione della struttura rilevando le azioni attuate in più ambiti con criteri precisi:

- Componente educativa: progetto educativo , progetto educativo, attività proposte

- Componente bambino e famiglia: il bambino al centro delle preoccupazioni, l'inclusione dei giovani con disabilità, il bambino e la sua famiglia

- Componente formativa: personale formato e competente , accoglienza dei tirocinanti

- Componente creatività: modalità di progetto, creatività delle attività proposte, collegamenti con partner locali

- Componente di azioni specifiche: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, azioni dei cittadini, prevenzione della salute e della sicurezza

Attualmente si sta lavorando per ottenere il Marchio di Qualità ACM (Accoglienza Collettiva dei Minori) per il centro ricreativo Carnoles per bambini dai 6 agli 11 anni.