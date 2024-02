Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

I pollini sono sempre più presenti nell'aria con una forte crescita. Gli alberi sono in piena fioritura, approfittando delle condizioni anticicloniche e delle temperature sopra la media stagionale, che persisteranno nella prossima settimana.





Questo il testo del bollettino settimanale

Con l'avvicinarsi di San Valentino, i pollini non lasciano scappare l’occasione per dimostrare il loro amore a chi soffre di allergie: purtroppo, i pollini di Cupressacee (cipresso, ginepro, tuia) rimangono molto abbondanti in tutto il Mediterraneo.



Il rischio di allergia rimane elevato in questi territori e si prevede che durerà diverse settimane fino alla fine di marzo. Cupressacee e pollini di frassino stanno guadagnando terreno in tutto il Paese, ma in concentrazioni inferiori rispetto al Sud e con un rischio allergico medio-basso.



Le mimose (acacie) fioriscono al sud con possibili allergie da prossimità. I pollini di Parietaria (Urticacee) sono responsabili di un basso rischio di allergie nell'area del Mediterraneo.



I noccioli e gli ontani (famiglia delle Betulacee) sono in piena fioritura con un rischio di allergie da basso a medio in tutto il Paese e addirittura elevato localmente come nel Basso Reno.



Da segnalare anche l'inizio della fioritura di salici, pioppi e olmi con un rischio di allergia che non supererà il livello basso.





Le piogge previste per i prossimi giorni lasceranno i pollini sul terreno e porteranno un po' di sollievo ai soggetti allergici. Attenzione però alla mitezza e al vento che favoriranno l'emissione e la dispersione dei pollini nell'aria.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.









Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: