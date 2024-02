Monaco, dopo l'incidente riaperto da stamattina il Collège Charles III

In seguito all'incidente verificatosi al Collège Charles III mercoledì 7 febbraio e ai sintomi segnalati da diversi alunni il giorno successivo, il Governo, per principio di precauzione, aveva deciso la chiusura provvisoria dell'istituto e fatto procedere, a partire da venerdì mattina, ad una serie di analisi e di test complementari nella prospettiva di esplorare tutte le ipotesi possibili in materia e di evitare ogni rischio.