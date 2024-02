Mentone, incontro con la giornalista Clothilde Mraffko

Domani, venerdì 16 febbraio allo Sciences Po, Amphithéâtre Richard Descoings di place Saint-Julien a Mentone dalle 18 alle 20 si terrà un interessante incontro con la giornalista Clothilde Mraffko, corrispondente del giornale Le Monde a Gerusalemme.

Clothilde Mraffko è un'ex studentessa del campus di Sciences Po a Mentone (2006-2008). Ha trascorso il terzo anno* all'estero in Egitto. Laureata in scienze politiche - relazioni internazionali presso l'Ecole de la recherche de Sciences Po e poi master giornalismo presso il Centre de Formation des Journalistes di Parigi, ha lavorato per numerosi media (televisione, stampa e radio): France 5, France 2, AFP, Europa 1.