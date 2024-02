Sanremo 2024: il favorito per la vittoria? Le scommesse sul Festival

Quando viene annunciata la canzone vincitrice i riflettori si spengono e Sanremo lentamente torna alla sua quotidianità, ma il ricordo dell’edizione appena trascorsa perdura nel tempo per dei mesi, la popolarità ricevuta dalla vincitrice o dal vincitore può cambiare di colpo una carriera. Sarà il caso di Angelina Mango? Era la favorita o ha sorpreso qualcuno? E poi il post Amadeus, lo share, le polemiche e la sfida dei duetti-cover, Sanremo trova il modo per far parlare di sé. Lo fa con le canzoni in radio e con il totonomi per il nuovo conduttore. Sull’evento musicale e televisivo dell’anno si è concentrato nato per rilevare e analizzare tendenze e preferenze degli scommettitori sui principali avvenimenti sportivi e di spettacolo. Come Sanremo appunto, per il quale sono state prese in considerazione le tipologie di scommesse vincente del Festival di Sanremo, Piazzato sul podio e Under/Over share.

Per quanto riguarda il primo posto si manifesta un fattore generazionale non indifferente: a seconda dell’età di chi punta, cambiano i favoriti. Per esempio, i giovani hanno puntato maggiormente su Geolier rispetto ad Angelina Mango, anche se di poco: 6,40% delle scommesse sul successo del rapper napoletano, 5,98% per la figlia d’arte, poi vincitrice.

Sfida più equilibrata tra gli scommettitori 37-50, dove Angelina Mango e Geolier hanno raccolto numerosi consensi: a spuntarla qui è la figlia d’arte (14,97% contro 9,1%). In questa fascia, la più attiva nelle scommesse su Sanremo con il 43,3% di puntate complessive, si segnala la fiducia su Annalisa, favorita alla vigilia secondo molti osservatori: la cantautrice ligure è terza in chiave vittoria finale, con il 6,69% di preferenze. Dietro si posiziona la leggenda della musica italiana Loredana Bertè (3%).

Se i giovani hanno puntato su Geolier, tra gli over 50 è andata forte Angelina Mango: con il 4,7% di puntate, è lei la favorita degli scommettitori più âgé. Appena l’1,74%, di contro, per Geolier, superato da Annalisa (3,1%).

Mango-Geolier è testa a testa nelle scommesse vincente Sanremo

Analizzando i dati che raccolgono tutte le età, si evince come Angelina Mango (32%) e Geolier (22%) fossero i grandi favoriti per la vittoria di Sanremo 2024. Alle loro spalle troviamo Annalisa (18%), indicata da molti alla vigilia come favorita.

Per il resto, l’indagine dell’Osservatorio Lottomatica restituisce una certa frammentazione a livello previsionale, con una buona fiducia sulla veterana Loredana Bertè (6%) e sulla debuttante di lusso Alessandra Amoroso (3,5%), come anche su Irama (4,5%).

Chance di vittoria attribuite anche a Negramaro (2,4%), di nuovo all’Ariston dopo la precoce eliminazione nel 2005 tra i Giovani, e al due volte vincitore Mahmood (1,7%).

Scommesse podio Sanremo 2024:Geolier, Irama e Annalisa

Se, dati alla mano, gli scommettitori hanno indovinato il trittico di cantanti in grado di contendersi la vittoria, nella tipologia Piazzato a podio è Geolier a far la parte del leone. Quasi il 38% degli utenti prevedeva la top 3 per il rapper partenopeo, in grado, su questo specifico versante, di convincere anche gli over 50.



In chiave piazzamento sul podio, c’erano aspettative su Irama (12,9%), che invece ha chiuso “solo” in top 5. Fiducia anche su Annalisa (8,7%) e Angelina Mango (6,2%), come pure su Mahmood (6,17%) e Alessandra Amoroso (5,78%). Staccati gli altri cantanti, con qualche chance per Emma (2,4%), Bertè e Il Volo (2,3%), Ghali (1,6%), The Kolors (1,5%) e Fiorella Mannoia (1,4%). Dunque, nelle scommesse c’era una certezza su Geolier mentre Irama si è fermato al 5° posto nonostante potesse vantarsi della fiducia dei giocatori che lo vedevano sul podio dietro al rapper di Secondigliano.

Record Share Tv Sanremo 2024: Amadeus tra numeri e scommesse

L’ultima indagine in ordine di tempo dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica ha preso in esame anche l’Under/Over share in quella che è stata la quinta e ultima fatica sanremese per Amadeus. Il presentatore ha macinato negli anni record su record, alzando ogni volta l’asticella, anche in termini di ascolti. Non ha fatto eccezione l’edizione 2024 e gli scommettitori hanno “premiato” Amadeus, dando credito all’ipotesi di un nuovo successo. Per la finale, il 90,5% di chi ha puntato su questa speciale tipologia di scommessa ha pronosticato uno share superiore al 67.5: previsioni centrate, visto che la serata conclusiva ha fatto registrare uno share del 74,1% e 14,3 milioni di telespettatori, top dal 1995.

Consensi per Amadeus confermati dal dato globale: su 5 serate, in 3 occasioni l’esito Over, peraltro su uno spread piuttosto alto, visti anche i precedenti, ha vinto facile tra gli scommettitori. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla prima e dalla terza serata. Per il debutto, in particolare, il 58,2% delle scommesse virava sull’Under 62,7 di share: previsioni in questo caso disattese, visto che il Festival è partito con uno share del 65,1% (62,4% nel 2023) e oltre 10 milioni di spettatori.

Un’eredità pesante, insomma, per chi sarà chiamato a sostituire Amadeus. Il totonomi è già partito, tra possibili ritorni (Conti, Bonolis, Cortellesi, De Martino e Clerici) e prime volte: qui il nome ricorrente è quello di Alessandro Cattelan, già alla guida di X Factor, ma non mancano suggestive ipotesi come quella di Laura Pausini.