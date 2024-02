Nizza, il punto sui lavori di decostruzione dell’Acropolis necessari per prolungare la Promenade du Paillon (Foto)

Avanzano i lavori di decostruzione dell’Acropolis, il grande fabbricato che sta per essere interamente rimosso per far spazio all’ampliamento fino della Promenade du Paillon.



Ormai restano in piedi ben pochi muri e la “decostruzione” si sta rivelando meno impattante della demolizione consentendo anche interventi di recupero e riciclaggio del materiale di risulta.



Montecarlonews è andato a curiosare nel grande cantiere e la rassegna fotografica testimonia quale sia lo stato dei lavori.





Queste le linee principali del progetto

Estendere la Promenade du Paillon a nord, su nuovi 8 ettari, tra la Traverse de la Bourgada e la Traverse Monnet per creare un grande polmone verde di 20 ettari.

Sviluppare una vera foresta urbana con la piantumazione di ulteriori 1.500 alberi di specie adattate al clima mediterraneo con basso consumo di acqua e con una buona capacità di ombra.

Riqualificare e rinnovare completamente il MAMAC per affrontare le sfide di un museo del 21 ° secolo e rafforzare la sua influenza internazionale.

Dare ulteriore risalto alla Biblioteca Louis Nucéra per aprirla ulteriormente sul Jardin Sosno.

Ristrutturare il Parking des Arts adattandolo alle nuove esigenze.







Notevoli i benefici apportati dal progetto

Aumentare di 8 ettari le superfici permeabili della città;

Eliminare circa 1.740 tonnellate di anidride carbonica l’anno;

Assorbire da 6 a 8 decibel di rumore urbano;

Assorbire 1 tonnellata di inquinanti atmosferici l’anno (ossidi di azoto, zolfo);

Diminuire l’incidenza delle malattie cardiovascolari;

Preservare attivamente la biodiversità del territorio;

Mettere a punto un ingegnoso sistema di valorizzazione dell'acqua piovana in circolo virtuoso per l'approvvigionamento dei futuri bacini idrici naturali.



Il cronoprogramma dei lavori prevede:

Maggio 2023: inizio bonifica amianto. Ultime aree trattate dicembre 2023

Da luglio 2023 a luglio 2024: decostruzione e liberazione delle aree a partire da febbraio 2024

Da febbraio a settembre 2024: lavori alle volte del Paillon

2° semestre 2025: consegna del parco urbano