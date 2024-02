Nizza, il Musée de la Photographie presenta una retrospettiva di Henri Dauman (Foto)

Il Museo della Fotografia Charles Nègre di Nizza presenta, fino al 26 maggio 2024, una retrospettiva inedita del fotografo francese Henri Dauman “The Manhattan Darkroom”.



Realizzata nel 2014 al Palais d'Iéna di Parigi e al Musée Nicéphore Niépce di Chalon-sur-Saône, la retrospettiva in corso a Nizza propone l'ultimo lavoro del fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.



Quasi 170 fotografie accompagnano in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti, dalle prime mostre di Andy Warhol alla nascita della Minimal Art negli anni '50 e '60.

Henri Dauman immortala anni cruciali e crea una nuova prospettiva sull'America nel momento del ricambio generazionale.

Autore di numerosi ritratti, in bianco e nero o a colori, di personalità come Jane Fonda, Brigitte Bardot, Jean Seberg, Marylin Monroe, Elvis e Alain Delon ed anche di rappresentanti di minoranze.

Henri Dauman ha raccontato storie attraverso le sue foto che sono state pubblicate dalle più grandi riviste francesi, italiane e americane.

Le photographe Henri Dauman et ses appareils photographiques. © Henri Dauman Photo Archive - © Henri Dauman Pictures





Henri Dauman

Henri Dauman è nato nel 1933 nel cuore di Montmartre a Parigi. I primi anni della sua vita furono segnati dalla deportazione del padre ad Auschwitz e dalla morte prematura per avvelenamento della madre nel 1946.

Rimasto orfano, Henri Dauman emigrò negli Stati Uniti nel 1950.

Partì, solo con la sua macchina fotografica, per trovare uno zio stabilito a New York. È qui che ha iniziato la sua carriera di fotografo.

Dapprima corrispondente della stampa francese e internazionale (France-Amérique, Epoca e Paris Match), si unisce presto alle allora prospere riviste americane. Mantiene tuttavia uno status indipendente, che gli autorizza a lavorare per il supplemento culturale del New York Times.

Reportage pour Life Magazine sur la bourgeoisie américaine à Miami Beach. Jeune femme au soleil. Henri Dauman Photo Archive - © Henri Dauman Pictures





L'inquadratura sottile ed efficace, lo stretto rapporto con il soggetto e il senso della narrazione sono apprezzati dagli editori che affidano a Henri Dauman copertine e resoconti a colori.

Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova nel Vieux Nice in Place Pierre Gautier 1.